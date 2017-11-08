تدهور العلاقات بين كريستيانو رونالدو وإيسكو بسبب مطالبة البرتغالي برحيله عن الملكي!

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إيسكو غاضب من كريستيانو رونالدو بسبب الطلب الذي تقدم به لإدارة النادي الملكي؛ وطالب برحيل إيسكو

كشفت العديد من التقارير الصحفية ، أن العلاقة بين كريستيانو رونالدو وزميله في نادي ريال مدريد ، فرانشيسكو إيسكو ، أصبحت جد متوترة في الأسابيع الأخيرة .



رونالدو وإيسكو في الخلفية خلال مباراة الملكي الأخيرة



ويواصل النجم الإسباني ، فرانشيسكو إيسكو ، تألقه مع نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الماضية ، وهو الأمر الذي دفع المدير الفني زين الدين زيدان بالاعتماد عليه بشكل أساسي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن السبب وراء العلاقة المتدهورة بين كريستيانو رونالدو وفرانشيسكو إيسكو. وقال ذات المصدر إن إيسكو غاضب من كريستيانو رونالدو بسبب الطلب الذي تقدم به لإدارة النادي الملكي؛ وطالب برحيل إيسكو مقابل عدم التخلي عن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز الذي رحل إلى نادي بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.