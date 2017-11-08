نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتخلى عن ثلاثة نجوم بسبب نيمار

النادي الباريسي يريد التخلي عن الثلاثي البرازيلي لوكاس مورا والارجنتينيين انخيل دي ماريا وخافيير باستوري الصيف القادم

افاد تقرير صحفي فرنسي أن ادارة نادي باريس سان جيرمان تستعد للتخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق من اجل الابتعاد عن عقوبات قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا".



نيمار

وبحسب موقع "10 سبورت" الفرنسي فإن النادي الباريسي يريد التخلي عن الثلاثي البرازيلي لوكاس مورا والارجنتينيين انخيل دي ماريا وخافيير باستوري الصيف القادم. وتأتي هذه الخطوة للحصول على دخل من بيع اللاعبين لتجنب العقوبات بعد التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

واشار المصدر الى قيام النادي بعرض لوكاس مورا على نظيره تشيلسي خلال الفترة الحالية بهدف التخلي عنه في الميركاتو القادم لان عقده ينتهي في صيف عام 2019.