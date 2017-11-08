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نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتخلى عن ثلاثة نجوم بسبب نيمار

النادي الباريسي يريد التخلي عن الثلاثي البرازيلي لوكاس مورا والارجنتينيين انخيل دي ماريا وخافيير باستوري الصيف القادم

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افاد تقرير صحفي فرنسي أن ادارة نادي باريس سان جيرمان تستعد للتخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق من اجل الابتعاد عن عقوبات قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا".


نيمار 

وبحسب موقع "10 سبورت" الفرنسي فإن النادي الباريسي يريد التخلي عن الثلاثي البرازيلي لوكاس مورا والارجنتينيين انخيل دي ماريا وخافيير باستوري الصيف القادم. وتأتي هذه الخطوة للحصول على دخل من بيع اللاعبين لتجنب العقوبات بعد التوقيع مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.
واشار المصدر الى قيام النادي بعرض لوكاس مورا على نظيره تشيلسي خلال الفترة الحالية بهدف التخلي عنه في الميركاتو القادم لان عقده ينتهي في صيف عام 2019.

الدوري الفرنسي Ligue 1

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
باريس سان جريمان
12
10
2
0
39
8
31
32
2
موناكو
12
9
1
2
34
12
22
28
3
ليون
12
7
4
1
32
15
17
25
4
مارسيليا
12
7
3
2
26
17
9
24
5
نانت
12
7
2
3
11
9
2
23
6
سانت إيتيان
12
5
3
4
13
15
-2
18
7
كان
12
6
0
6
8
13
-5
18
8
مونبلييه
12
4
4
4
9
8
1
16
9
بوردو
12
4
4
4
16
18
-2
16
10
رين
12
4
3
5
14
15
-1
15
11
تروا
12
4
3
5
12
15
-3
15
12
تولوز
12
4
3
5
12
17
-5
15
13
جانجون
12
4
2
6
13
21
-8
14
14
أنجيه
12
2
7
3
16
19
-3
13
15
نيس
12
4
1
7
14
19
-5
13
16
ديجون
12
3
3
6
14
21
-7
12
17
اميان
11
3
2
6
7
13
-6
11
18
ستراسبورغ
12
2
4
6
13
23
-10
10
19
ليل
11
2
3
6
9
15
-6
9
20
ميتز
12
1
0
11
5
24
-19
3
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
باريس سان جريمان
12
39 - 8
32
2
موناكو
12
34 - 12
28
3
ليون
12
32 - 15
25
4
مارسيليا
12
26 - 17
24
5
نانت
12
11 - 9
23
6
سانت إيتيان
12
13 - 15
18
7
كان
12
8 - 13
18
8
مونبلييه
12
9 - 8
16
9
بوردو
12
16 - 18
16
10
رين
12
14 - 15
15
11
تروا
12
12 - 15
15
12
تولوز
12
12 - 17
15
13
جانجون
12
13 - 21
14
14
أنجيه
12
16 - 19
13
15
نيس
12
14 - 19
13
16
ديجون
12
14 - 21
12
17
اميان
11
7 - 13
11
18
ستراسبورغ
12
13 - 23
10
19
ليل
11
9 - 15
9
20
ميتز
12
5 - 24
3
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق الثاني
الفريق الاول
كان
[-]
نيس
14:00
PSG
[-]
نانت
16:00
Olympique Lyonnais
[-]
مونبلييه
16:00
ليل
[-]
Saint-Étienne
18:00
ديجون
[-]
تروا
19:00
جانجون
[-]
Angers SCO
19:00
ستراسبورغ
[-]
رين
19:00
تولوز
[-]
ميتز
19:00
Amiens SC
[-]
موناكو
19:45
بوردو
[-]
Olympique Marseille
20:00
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