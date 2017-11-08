طبيب نجم برشلونة ديمبيلي يؤكد إمكانية لحاقه بالكلاسيكو امام ريال مدريد

ساكاري أورافا الذي أجرى العملية الجراحية للجناح الفرنسي، ويشرف على برنامج تعافيه لمح إلى أن عودته للملاعب قد تكون قبل نهاية العام

أكد الطبيب الفلندي "ساكاري أورافا" الذي يشرف على إصابة نجم برشلونة عثمان ديمبيلي إمكانية لحاقة بالكلاسيكو. وأحرز الدولي الفرنسي تقدما كبيرا في عملية انتعاشه منذ الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي في منتصف سبتمبر ضد خيتافي.



عثمان ديمبيلي

"ساكاري أورافا" الذي أجرى العملية الجراحية للجناح الفرنسي، ويشرف على برنامج تعافيه لمح إلى أن عودته للملاعب قد تكون قبل نهاية العام.

حيث قال في تصريحات لـ "كادينا سير" الإسبانية: "عملية تعافيه تسير أسرع مما كان متوقعا. وهو يريد العودة قبل الموعد المحدد، لكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك ممكنا.."هل يستطيع اللحاق بالكلاسيكو؟ ربما لكن لا أستطيع أن أؤكد لكم تماما. الآن هو يتدرب على الرمل، وأعتقد أنه بحلول منتصف نوفمبر سيكون قادرا على لمس الكرة. لا نريد التسرع في عملية تأهيله تجنبا لأي انتكاس، يجب أخذ الأمور بهدوء، كل شيء يجب أن يسير على ما يرام".

ويذكر أن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ضد إشبيلية، سئل عن حالة ديمبيلي وأكد أنه يسير وفقا للخطة، والنادي لا يضع في اعتباره إمكانية عودته قبل الأوان.