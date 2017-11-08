سان جيرمان يستهدف التوقيع مع موراتا والتخلي عن كافاني

لا يحظى صاحب الـ 30 عاماً بعلاقة جيدة مع نيمار دا سيلفا النجم القادم من برشلونة، حيث يتصارع الثنائي على تنفيذ الركلات الحرة لمصلحة الباريسي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التوقيع مع ألفارو موراتا نجم تشيلسي الإنجليزي الصيف المقبل في إطار تعويض رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

ولا يحظى صاحب الـ 30 عاماً بعلاقة جيدة مع نيمار دا سيلفا النجم القادم من برشلونة، حيث يتصارع الثنائي على تنفيذ الركلات الحرة لمصلحة الباريسي.وأشارت الكثير من التقارير إلى احتمالية خروج كافاني من حديقة الأمراء الصيف المقبل، ووضع مسؤولو سان جيرمان أعينهم على أحد هدافي الدوري الإنجليزي.وحقق المهاجم الإسباني بداية ممتازة مع البلوز بعد انتقاله من ريال مدريد مقابل 60 مليون باوند، حيث سجل 8 أهداف لفائدة فريق غرب لندن هذا الموسم، آخرهم كان هدف الانتصارعلى مانشستر يونايتد في قمة البريميرليج من رأسية.ووفقاً للصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا، فإن موراتا ووكيله على علم باهتمام عملاق الليج آن.