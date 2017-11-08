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سان جيرمان يستهدف التوقيع مع موراتا والتخلي عن كافاني

 لا يحظى صاحب الـ 30 عاماً بعلاقة جيدة مع نيمار دا سيلفا النجم القادم من برشلونة، حيث يتصارع الثنائي على تنفيذ الركلات الحرة لمصلحة الباريسي

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صحيفة ماركا تسلط الضوء على الثلاثي الهجومي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التوقيع مع ألفارو موراتا نجم تشيلسي الإنجليزي الصيف المقبل في إطار تعويض رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.

ولا يحظى صاحب الـ 30 عاماً بعلاقة جيدة مع نيمار دا سيلفا النجم القادم من برشلونة، حيث يتصارع الثنائي على تنفيذ الركلات الحرة لمصلحة الباريسي.وأشارت الكثير من التقارير إلى احتمالية خروج كافاني من حديقة الأمراء الصيف المقبل، ووضع مسؤولو سان جيرمان أعينهم على أحد هدافي الدوري الإنجليزي.وحقق المهاجم الإسباني بداية ممتازة مع البلوز بعد انتقاله من ريال مدريد مقابل 60 مليون باوند، حيث سجل 8 أهداف لفائدة فريق غرب لندن هذا الموسم، آخرهم كان هدف الانتصارعلى مانشستر يونايتد في قمة البريميرليج من رأسية.ووفقاً للصحيفة ذائعة الصيت في أوروبا، فإن موراتا ووكيله على علم باهتمام عملاق الليج آن.

الدوري الفرنسي Ligue 1

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
باريس سان جريمان
12
10
2
0
39
8
31
32
2
موناكو
12
9
1
2
34
12
22
28
3
ليون
12
7
4
1
32
15
17
25
4
مارسيليا
12
7
3
2
26
17
9
24
5
نانت
12
7
2
3
11
9
2
23
6
سانت إيتيان
12
5
3
4
13
15
-2
18
7
كان
12
6
0
6
8
13
-5
18
8
مونبلييه
12
4
4
4
9
8
1
16
9
بوردو
12
4
4
4
16
18
-2
16
10
رين
12
4
3
5
14
15
-1
15
11
تروا
12
4
3
5
12
15
-3
15
12
تولوز
12
4
3
5
12
17
-5
15
13
جانجون
12
4
2
6
13
21
-8
14
14
أنجيه
12
2
7
3
16
19
-3
13
15
نيس
12
4
1
7
14
19
-5
13
16
ديجون
12
3
3
6
14
21
-7
12
17
اميان
11
3
2
6
7
13
-6
11
18
ستراسبورغ
12
2
4
6
13
23
-10
10
19
ليل
11
2
3
6
9
15
-6
9
20
ميتز
12
1
0
11
5
24
-19
3
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
باريس سان جريمان
12
39 - 8
32
2
موناكو
12
34 - 12
28
3
ليون
12
32 - 15
25
4
مارسيليا
12
26 - 17
24
5
نانت
12
11 - 9
23
6
سانت إيتيان
12
13 - 15
18
7
كان
12
8 - 13
18
8
مونبلييه
12
9 - 8
16
9
بوردو
12
16 - 18
16
10
رين
12
14 - 15
15
11
تروا
12
12 - 15
15
12
تولوز
12
12 - 17
15
13
جانجون
12
13 - 21
14
14
أنجيه
12
16 - 19
13
15
نيس
12
14 - 19
13
16
ديجون
12
14 - 21
12
17
اميان
11
7 - 13
11
18
ستراسبورغ
12
13 - 23
10
19
ليل
11
9 - 15
9
20
ميتز
12
5 - 24
3
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق الثاني
الفريق الاول
كان
[-]
نيس
14:00
PSG
[-]
نانت
16:00
Olympique Lyonnais
[-]
مونبلييه
16:00
ليل
[-]
Saint-Étienne
18:00
ديجون
[-]
تروا
19:00
جانجون
[-]
Angers SCO
19:00
ستراسبورغ
[-]
رين
19:00
تولوز
[-]
ميتز
19:00
Amiens SC
[-]
موناكو
19:45
بوردو
[-]
Olympique Marseille
20:00
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