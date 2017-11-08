أتلتيكو مدريد يقدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع محمد صلاح

انضم محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاماَ إلى نادي ليفربول في الصيف الماضي وأصبح أغلى صفقة في تاريخه بعد أن دفع مبلغ يصل إلى 42 مليون يورو

تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن نية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوية في يناير / كانون الثاني القادم.



محمد صلاح

وأشارت صحيفة “اكسبرس” البريطانية أن نادي أتلتيكو مدريد على استعداد لتقديم مبلغ قدره 50 مليون جنيه إسترليني للحصول على المهاجم الدولي المصري الذي يتألق حالياً مع ليفربول.وانضم محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاماَ إلى نادي ليفربول في الصيف الماضي وأصبح أغلى صفقة في تاريخه بعد أن دفع مبلغ يصل إلى 42 مليون يورو للتوقيع معه من روما الإيطالي.

وأفادت هذه المعلومات أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سيحاول التعاقد مع عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية إلى جانب الاعتماد على الثنائي الجديد دييجو كوستا وفيتولو.وأكدت هذه التقارير أيضاً أن يورجن كلوب مدرب ليفربول لن يوافق على رحيل محمد صلاح ، لكن أتلتيكو مدريد قد يدرج يانيك كاراسكو في الصفقة لاقناع النادي الإنجليزي ببيع محمد صلاح.