أتلتيكو مدريد يسعى لضم المصري محمد صلاح بـ55 مليون جنيه استرليني

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الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، متحمس لإضافة المزيد من القوة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال ضم صلاح

أفادت تقارير رياضية اليوم الأربعاء أنّ نادي أتلتيكو مدريد الاسباني يسعى لضمن النجم المصري الدولي محمد صلاح الذي يلعب من تشكيلة منتخب بلاده ونادي ليفربول الانجليزي.



محمد صلاح

وتابعت المصادر أنّ: "الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، متحمس لإضافة المزيد من القوة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال ضم صلاح". ويشار إلى أنّ محمد صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن نادي أتلتيكو الإسباني على استعداد لدفع 55 مليون جنيه إسترليني لنادي ليفربول من أجل الظفر بخدمات صلاح.