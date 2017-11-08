عصام الحضري يثير أزمة قبل مباراة الفراعنة أمام غانا

اعترض الحضري على فكرة توزيع مكافآت المنتخب المصري، وفقًا لنسبة المشاركة في المباريات

أثار عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري والتعاون السعودي، أزمة قبل مباراة الفراعنة أمام غانا، بسبب مكافآت التأهل إلى مونديال روسيا. وقد اعترض الحضري على فكرة توزيع مكافآت المنتخب المصري، وفقًا لنسبة المشاركة في المباريات.



عصام الحضري (رويترز - REUTERS)

وطالب الحضري، مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة، بتوزيع المكافأة بالتساوي بين جميع اللاعبين، وهو ما رفضه المجلس، خصوصًا وأن هذه لائحة متفق عليها من قبل.

وتنص لائحة اتحاد الكرة، على حصول كل لاعب على مبلغ 500 ألف جنيه، بعد حسم التأهل، على أن يتم توزيعها وفقًا لنسب المشاركة. ويحصل عصام الحضري، على ما يقرب من 300 ألف جنيه، حيث اعترض وطالب بالحصول على المبلغ كاملًا.