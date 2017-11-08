الأزمة مستمرة بين النيجيري بوبا والمصري البورسعيدي والفريق مهدد بخصم 6 نقاط

أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري بوبا:

عقدنا جلسة مع عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، وكنا قد اتفقنا على مبلغ معين، بعد تنازل اللاعب عن مبلغ آخر، لكن فوجئنا بإصرار النادي على تقسيطه

وبا رفض التقسيط بالشيكات؛ حيث إنَّه كان يمتلك شيكات في وقت سابق، لكنه لم يتمكن من صرفها، كما أنَّه لاعب محترف، وقد يغادر مصر في أي وقت، ووقتها لن يتمكن من الحصول على مستحقاته

أعلن أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري بوبا مهاجم طنطا، فشل جلسة المفاوضات مع المصري؛ لحصول اللاعب على مستحقاته كاملة، وإنهاء أزمة تهديد الفريق البورسعيدي، بخصم 6 نقاط منه. وقال فرحات في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "عقدنا جلسة مع عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، وكنا قد اتفقنا على مبلغ معين، بعد تنازل اللاعب عن مبلغ آخر، لكن فوجئنا بإصرار النادي على تقسيطه".



بوبا

وأضاف: "المصري عرض نصف المبلغ، مع تقسيط النصف الآخر، لكنَّ بوبا رفض الأمر، وطلب الحصول على مستحقاته كاملة في الحال، ولم نتوصل لأي اتفاق، وقررنا تأجيل الأمر لمدة أسبوع". وتابع: "بوبا رفض التقسيط بالشيكات؛ حيث إنَّه كان يمتلك شيكات في وقت سابق، لكنه لم يتمكن من صرفها، كما أنَّه لاعب محترف، وقد يغادر مصر في أي وقت، ووقتها لن يتمكن من الحصول على مستحقاته".

وأنهى حديثه قائلا: "اللجنة في الفيفا تجتمع في بداية كل شهر، وفي الاجتماع المقبل، سيتم توقيع عقوبة خصم الست نقاط من المصري، إن لم يُنهِ النادي أزمة اللاعب، ومنحه مستحقاته، وإرسال ما يثبت ذلك للفيفا".

كانت المحكمة الرياضية الدولية، ألزمت المصري بدفع 3 ملايين و200 ألف جنيه لبوبا قبل يوم 7 نوفمبر/تشرين ثان، وإلا ستوقع عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده النقطي في الدوري