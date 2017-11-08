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لاعب الأسيوطي حمادة طلبة: كنت أنتظر دعوتي لحفل تكريم المنتخب المصري

حمادة طلبة:

سعيد بالتواجد بنادي الأسيوطي، والعمل مع مدرب بحجم علي ماهر، بالإضافة إلى تواجد هادي خشبة، مديرًا للكرة

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أكَّد لاعب نادي الأسيوطي ونجم منتخب مصر، حمادة طلبة، اليوم الأربعاء أنَّه يجتهد من أجل إثبات جدارته بنادي الأسيوطي، مشددًا على أنَّه يسعى لتحقيق إنجازات مع النادي بالفترة المقبلة. وقال طلبة إنّه: "سعيد بالتواجد بنادي الأسيوطي، والعمل مع مدرب بحجم علي ماهر، بالإضافة إلى تواجد هادي خشبة، مديرًا للكرة".


حمادة طلبة

وعن عدم دعوته لاحتفالية المنتخب بالوصول إلى كأس العالم: "لا أريد أن أقول بأنني حزين، لكن الأمر لا يمثل أهمية كبيرة لي، رغم أنَّني كنت أتمنى التواجد، ودعوتي للحفل".

وتقيم الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري، حفل تكريم للاعبي المنتخب بعد الصعود لمونديال روسيا 2018، بعد 28 عامًا من الغياب عن بطولة كأس العالم، منذ آخر ظهور في مونديال إيطاليا 1990. 

الدوري المصري Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
Ismaily
7
5
2
0
13
6
7
17
2
Al Masry
8
5
1
2
12
6
6
16
3
Zamalek
8
4
3
1
13
6
7
15
4
Al Mokawloon
7
4
3
0
14
8
6
15
5
Smouha
8
3
3
2
8
5
3
12
6
Tanta
8
2
5
1
9
8
1
11
7
El Geish
8
2
5
1
7
9
-2
11
8
Petrojet
8
2
4
2
8
8
0
10
9
ENPPI
8
2
4
2
8
8
0
10
10
Asyouty Sport
7
2
3
2
9
9
0
9
11
El Entag El Harby
8
2
3
3
10
11
-1
9
12
El Daklyeh
8
2
3
3
10
12
-2
9
13
Al Ittihad
8
2
2
4
12
15
-3
8
14
Al Ahly
3
2
1
0
7
2
5
7
15
Wadi Degla
8
1
3
4
6
12
-6
6
16
Misr Lel Makasa
7
1
2
4
10
12
-2
5
17
Nasr
7
0
4
3
7
11
-4
4
18
El Raja
8
0
1
7
1
16
-15
1
Asyouty Sport
Asyouty Sport

ترتيب الدوري المصري - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
Ismaily
7
13 - 6
17
2
Al Masry
8
12 - 6
16
3
Zamalek
8
13 - 6
15
4
Al Mokawloon
7
14 - 8
15
5
Smouha
8
8 - 5
12
6
Tanta
8
9 - 8
11
7
El Geish
8
7 - 9
11
8
Petrojet
8
8 - 8
10
9
ENPPI
8
8 - 8
10
10
Asyouty Sport
7
9 - 9
9
11
El Entag El Harby
8
10 - 11
9
12
El Daklyeh
8
10 - 12
9
13
Al Ittihad
8
12 - 15
8
14
Al Ahly
3
7 - 2
7
15
Wadi Degla
8
6 - 12
6
16
Misr Lel Makasa
7
10 - 12
5
17
Nasr
7
7 - 11
4
18
El Raja
8
1 - 16
1
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري المصري - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
El Daklyeh
[-]
Asyouty Sport
12:45
Tanta
[-]
Ismaily
12:45
Petrojet
[-]
El Geish
12:45
El Raja
[-]
Wadi Degla
12:45
ENPPI
[-]
Al Ittihad
15:00
Smouha
[-]
El Raja
15:00
Al Masry
[-]
Al Mokawloon
15:00
Nasr
[-]
El Entag El Harby
15:00
Misr Lel Makasa
[-]
Petrojet
15:00
Ismaily
[-]
Al Ahly
17:00
Wadi Degla
[-]
Misr Lel Makasa
17:30
Al Mokawloon
[-]
ENPPI
17:30
El Entag El Harby
[-]
Al Ahly
18:00
Zamalek
[-]
Nasr
18:00
Misr Lel Makasa
[-]
Al Ahly
Postp.
Al Ahly
[-]
Asyouty Sport
Postp.
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