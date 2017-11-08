لاعب الأسيوطي حمادة طلبة: كنت أنتظر دعوتي لحفل تكريم المنتخب المصري

حمادة طلبة:

سعيد بالتواجد بنادي الأسيوطي، والعمل مع مدرب بحجم علي ماهر، بالإضافة إلى تواجد هادي خشبة، مديرًا للكرة

أكَّد لاعب نادي الأسيوطي ونجم منتخب مصر، حمادة طلبة، اليوم الأربعاء أنَّه يجتهد من أجل إثبات جدارته بنادي الأسيوطي، مشددًا على أنَّه يسعى لتحقيق إنجازات مع النادي بالفترة المقبلة. وقال طلبة إنّه: "سعيد بالتواجد بنادي الأسيوطي، والعمل مع مدرب بحجم علي ماهر، بالإضافة إلى تواجد هادي خشبة، مديرًا للكرة".



حمادة طلبة

وعن عدم دعوته لاحتفالية المنتخب بالوصول إلى كأس العالم: "لا أريد أن أقول بأنني حزين، لكن الأمر لا يمثل أهمية كبيرة لي، رغم أنَّني كنت أتمنى التواجد، ودعوتي للحفل".

وتقيم الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري، حفل تكريم للاعبي المنتخب بعد الصعود لمونديال روسيا 2018، بعد 28 عامًا من الغياب عن بطولة كأس العالم، منذ آخر ظهور في مونديال إيطاليا 1990.