برشلونة سيقدم عرضا جديدا للتوقيع مع كوتينيو في يناير

وفقا لنفس المصدر برشلونة سيقدم عرضا جديدا للريدز في يناير قدر بـ 120 مليون يورو

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أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة سيعود بعرض جديد في سوق الانتقالات الشتوية مطلع يناير القادم للتوقيع مع لاعب خط وسط ليفربول فيليب كوتينيو.



كوتينيو

وباءت كل محاولات النادي الكتالوني بالفشل الصيف الماضي للتعاقد مع الدولي البرازيلي وسط رفض تام من ليفربول لفتح باب المفاوضات. ووفقا لنفس المصدر برشلونة سيقدم عرضا جديدا للريدز في يناير قدر بـ 120 مليون يورو. ولا يزال الدولي البرازيلي يملك رغبة جامحة في حمل قميص النادي الإسباني، وسيعمل من جانبه على الضغط من جديد على إدارة ليفربول لتسهيل خروجه.