إصابة الحارس الالماني نوير تزداد سوءاً وفترة غيابه ستطول

كان من المفترض عودة نوير في بداية يناير القادم، أي بعد شهرين من الآن، لكن يبدو أن المدة ستطول أكثر من ذلك في ظل عدم تعافيه بالشكل الذي كان متوقعاً في خطة العلاج

تلقى بايرن ميونخ أنباء غير سارة بخصوص حالة حارس الفريق الأول مانويل نوير الذي يعاني من إصابة منذ نهاية الموسم الماضي.وتلقى نوير إصابة بكسر في مشط القدم في مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.



مانويل نوير



وكان من المفترض عودة نوير في بداية يناير القادم، أي بعد شهرين من الآن، لكن يبدو أن المدة ستطول أكثر من ذلك في ظل عدم تعافيه بالشكل الذي كان متوقعاً في خطة العلاج. وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية، فإن نوير سيبقى يستخدم العكازات لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع إضافية عما كان مخططاً له، وهذا سيؤخر عودته مرة أخرى.ولم تحدد الشبكة موعد عودة نوير بشكل دقيق، لكنها أكدت على أنه لن يشارك في المباريات في بداية العام، وقد تطول مدة غيابه لأكثر من 3 أشهر إضافية.