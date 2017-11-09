تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الألماني - البوندسليجاأخبار

إصابة الحارس الالماني نوير تزداد سوءاً وفترة غيابه ستطول

كان من المفترض عودة نوير في بداية يناير القادم، أي بعد شهرين من الآن، لكن يبدو أن المدة ستطول أكثر من ذلك في ظل عدم تعافيه بالشكل الذي كان متوقعاً في خطة العلاج

متعلق:
ليفاندوفسكي: بايرن ميونيخ يحتاج إلى لاعبين كبار
بايرن ميونخ يقهر بوروسيا دورتموند في معقله

تلقى بايرن ميونخ أنباء غير سارة بخصوص حالة حارس الفريق الأول مانويل نوير الذي يعاني من إصابة منذ نهاية الموسم الماضي.وتلقى نوير إصابة بكسر في مشط القدم في مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.


مانويل نوير 


وكان من المفترض عودة نوير في بداية يناير القادم، أي بعد شهرين من الآن، لكن يبدو أن المدة ستطول أكثر من ذلك في ظل عدم تعافيه بالشكل الذي كان متوقعاً في خطة العلاج. وبحسب شبكة سكاي سبورت الألمانية، فإن نوير سيبقى يستخدم العكازات لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع إضافية عما كان مخططاً له، وهذا سيؤخر عودته مرة أخرى.ولم تحدد الشبكة موعد عودة نوير بشكل دقيق، لكنها أكدت على أنه لن يشارك في المباريات في بداية العام، وقد تطول مدة غيابه لأكثر من 3 أشهر إضافية.

الدوري الألماني - البوندسليجا Bundesliga

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
بايرن ميونيخ
11
8
2
1
27
8
19
26
2
لايبزيج
11
7
1
3
18
13
5
22
3
دورتموند
11
6
2
3
28
14
14
20
4
شالكه 04
11
6
2
3
14
10
4
20
5
هوفنهايم
11
5
4
2
20
14
6
19
6
هانوفر
11
5
3
3
15
11
4
18
7
آينتراخت فرانكفورت
11
5
3
3
13
11
2
18
8
بوروسيا مونشنغلادباخ
11
5
3
3
17
19
-2
18
9
باير ليفركوزن
11
4
4
3
23
16
7
16
10
أوجسبورج
11
4
4
3
16
11
5
16
11
هيرتا برلين
11
3
5
3
14
15
-1
14
12
شتوتجارت
11
4
1
6
10
14
-4
13
13
ماينز 05
11
3
3
5
12
17
-5
12
14
فولفسبورج
11
1
8
2
13
16
-3
11
15
هامبورج
11
3
1
7
10
18
-8
10
16
فرايبورج
11
1
5
5
6
21
-15
8
17
فيردر بريمن
11
0
5
6
4
14
-10
5
18
كولن
11
0
2
9
4
22
-18
2
بايرن ميونيخ
Bayern Munich

ترتيب الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
بايرن ميونيخ
11
27 - 8
26
2
لايبزيج
11
18 - 13
22
3
دورتموند
11
28 - 14
20
4
شالكه 04
11
14 - 10
20
5
هوفنهايم
11
20 - 14
19
6
هانوفر
11
15 - 11
18
7
آينتراخت فرانكفورت
11
13 - 11
18
8
بوروسيا مونشنغلادباخ
11
17 - 19
18
9
باير ليفركوزن
11
23 - 16
16
10
أوجسبورج
11
16 - 11
16
11
هيرتا برلين
11
14 - 15
14
12
شتوتجارت
11
10 - 14
13
13
ماينز 05
11
12 - 17
12
14
فولفسبورج
11
13 - 16
11
15
هامبورج
11
10 - 18
10
16
فرايبورج
11
6 - 21
8
17
فيردر بريمن
11
4 - 14
5
18
كولن
11
4 - 22
2
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق الثاني
الفريق الاول
Bayern München
[-]
اوجسبورغ
14:30
هوفنهايم
[-]
آينتراخت فرانكفورت
14:30
باير ليفركوزن
[-]
لايبزيج
14:30
Mainz 05
[-]
كولن
14:30
فولفسبورج
[-]
Freiburg
14:30
Schalke 04
[-]
هامبورج
14:30
فيردر بريمن
[-]
Hannover 96
17:00
Hertha BSC
[-]
Borussia M'gladbach
17:30
Stuttgart
[-]
Borussia Dortmund
19:30
Hannover 96
[-]
Stuttgart
19:30
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات الدوري النمساوي الممتاز مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز