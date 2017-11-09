الارجنتيني أجويرو يؤكد نيته الرحيل عن مانشستر سيتي

أجويرو أفصح أنه يريد مغادرة النادي الإنجليزي في عام 2019 والعودة إلى إنديبندينتي في بوينس آيرس

أكد الهداف التاريخي لمانشستر سيتي سيرجيو أجويرو أنه يخطط للرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم المقبل لإنهاء مسيرته مع نادي طفولته إنديبندينتي الأرجنتيني.

أجويرو أفصح أنه يريد مغادرة النادي الإنجليزي في عام 2019 والعودة إلى إنديبندينتي في بوينس آيرس، حيث بدأ مسيرته المهنية قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، ومنه إلى مانشستر سيتي.وقال أجويرو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “الفكرة كانت دائما العودة إلى إنديبندينتي عندما ينتهي عقدي مع مانشستر سيتي في عام 2019.”“لدي خيار للتمديد لسنة آخرى مع سيتي، حيث أنها الأولوية، لكن دائم هناك خيار آخر، الفكرة هي العودة إلى إنديبندينتي.“الآن، كل تركيزي مع مانشستر سيتي، وآمل في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة آخرى، رغم أن الأمر لن يكون سهلا..”