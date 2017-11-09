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ميسي يعترف: كنت سأعتزل لو لم نتأهل لكأس العالم مع الارجنتين

ميسي:

كان من الصعب أن نتصور عدم تواجدنا في كأس العالم، لا أريد التحدث باسم الآخرين لكننا جميعنا فكرنا في ذلك (الاعتزال)، تأهلنا في النهاية لكننا لم نصل لذلك بسهولة

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إعترف ليونيل ميسي نجم برشلونة بأنه كان سيعتزل دولياً في حال لم تتأهل الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا. وعانت الأرجنتين بشكل كبير في التصفيات وكادت أن تغيب عن المونديال، لكن ميسي قاد الفريق للفوز على الإكوادور في المباراة الأخيرة عندما أحرز هاتريك.


ميسي 


وأكد ميسي على أن مسيرته الدولية كانت ستنتهي بشكل حتمي لو لم تحقق الأرجنتين الفوز في تلك المباراة، كذلك الأمر بالنسبة لمعظم زملائه. وقال صاحب الكرة الذهبية 5 مرات: "في الحقيقة لم أتخذ قراري بخصوص مستقبلي الدولي، لكن كانت لتكون النهاية لهذه المجموعة من اللاعبين لو لم نتأهل لكأس العالم، لا يمكنني تخيل ما كان سيحدث، شيء مرعب". وتابع: "كان من الصعب أن نتصور عدم تواجدنا في كأس العالم، لا أريد التحدث باسم الآخرين لكننا جميعنا فكرنا في ذلك (الاعتزال)، تأهلنا في النهاية لكننا لم نصل لذلك بسهولة".

 

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
برشلونة
Barcelona
Argentinos Juniors
Argentinos Juniors

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
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