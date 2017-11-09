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ليونيل ميسي يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب الصراع على لقب هداف الدوري

يملك ليونيل ميسي 12 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم ؛ فيما لا يملك كريستيانو رونالدو سوى هدف يتيم 

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 راهن كريستيانو رونالدو ، نجم ريال مدريد الإسباني ، زملاءه بالتفوق على ليونيل ميسي ، مهاجم نادي برشلونة ، في صراع صدارة هدافي الدوري الإسباني والتتويج بجائزة ” البيتشيتشي ” .

 نتيجة بحث الصور عن site:alarab.net ميسي رونالدو

ويملك ليونيل ميسي 12 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم ؛ فيما لا يملك كريستيانو رونالدو سوى هدف يتيم .وكشفت صحيفة ” دون بالون ” الإسبانية ، أن ليونيل ميسي سخر من كلام كريستيانو رونالدو الذي يعيش أسوأ أيامه على المستوى التهديفي في الدوري الإسباني .وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي رفقة زملائه سخروا مما أسمته ” عجرفه” ” من لاعب مانشستر يونايتد السابق ، والمتوج بجائزة اللاعب الأفضل في العالم في عام 2017 .

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid
برشلونة
Barcelona

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
سيلتا فيغو
[-]
يجانيس
20:00
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