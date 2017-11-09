ليونيل ميسي يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب الصراع على لقب هداف الدوري
يملك ليونيل ميسي 12 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم ؛ فيما لا يملك كريستيانو رونالدو سوى هدف يتيم
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راهن كريستيانو رونالدو ، نجم ريال مدريد الإسباني ، زملاءه بالتفوق على ليونيل ميسي ، مهاجم نادي برشلونة ، في صراع صدارة هدافي الدوري الإسباني والتتويج بجائزة ” البيتشيتشي ” .
ويملك ليونيل ميسي 12 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم ؛ فيما لا يملك كريستيانو رونالدو سوى هدف يتيم .وكشفت صحيفة ” دون بالون ” الإسبانية ، أن ليونيل ميسي سخر من كلام كريستيانو رونالدو الذي يعيش أسوأ أيامه على المستوى التهديفي في الدوري الإسباني .وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي رفقة زملائه سخروا مما أسمته ” عجرفه” ” من لاعب مانشستر يونايتد السابق ، والمتوج بجائزة اللاعب الأفضل في العالم في عام 2017 .
الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division
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