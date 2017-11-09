صراع بين آرسنال وليفربول على ضم كيلور نافاس

يرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو

لايزال مستقبل الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس غير مؤكدٍ مع ريال مدريد، حيث أن الحارس يدخل ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وآرسنال.



كيلور نافاس

وحسب صحيفة "Diario Gol" فإن كيلور نافاس أصبح يفكر جدياً في الرحيل عن ريال مدريد، حيث أن الدولي الكوستاريكي لم يعد يشعر أنه محط ثقة المدرب زين الدين زيدن وخصوصاُ الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يصر على التعاقد مع حارسٍ جديد خلال الصيف المقبل.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تراقب وضع كيلور نافاس مع ريال مدريد، وعلى رأس الأندية المهتمة بضم الكوستاريكي يأتي ليفربول وآرسنال اللذان يستهدفان تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.