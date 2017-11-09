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صراع بين آرسنال وليفربول على ضم كيلور نافاس

يرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو

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 لايزال مستقبل الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس غير مؤكدٍ مع ريال مدريد، حيث أن الحارس يدخل ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول وآرسنال.


كيلور نافاس

وحسب صحيفة "Diario Gol" فإن كيلور نافاس أصبح يفكر جدياً في الرحيل عن ريال مدريد، حيث أن الدولي الكوستاريكي لم يعد يشعر أنه محط ثقة المدرب زين الدين زيدن وخصوصاُ الرئيس فلورنتينو بيريز الذي يصر على التعاقد مع حارسٍ جديد خلال الصيف المقبل.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تراقب وضع كيلور نافاس مع ريال مدريد، وعلى رأس الأندية المهتمة بضم الكوستاريكي يأتي ليفربول وآرسنال اللذان يستهدفان تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرتبط كيلور نافاس (30 سنة) مع ريال مدريد بعقٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة في صيف 2014 قادماً من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو.

 

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
10
1
0
38
7
31
31
2
مانشستر يونايتد
11
7
2
2
23
5
18
23
3
توتنهام
11
7
2
2
20
7
13
23
4
تشيلسي
11
7
1
3
19
10
9
22
5
ليفربول
11
5
4
2
21
17
4
19
6
ارسنال
11
6
1
4
20
16
4
19
7
بيرنلي
11
5
4
2
10
9
1
19
8
برايتون
11
4
3
4
11
11
0
15
9
واتفورد
11
4
3
4
17
21
-4
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
4
3
4
8
13
-5
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
4
2
5
10
10
0
14
12
ليستر سيتي
11
3
4
4
16
16
0
13
13
ساوثهامتون
11
3
4
4
9
11
-2
13
14
ستوك سيتي
11
3
3
5
13
22
-9
12
15
إيفرتون
11
3
2
6
10
22
-12
11
16
ويست بروميتش
11
2
4
5
9
14
-5
10
17
بورنموث
11
3
1
7
7
14
-7
10
18
وست هام يونايتد
11
2
3
6
11
23
-12
9
19
سوانزي سيتي
11
2
2
7
7
13
-6
8
20
كريستال بالاس
11
1
1
9
4
22
-18
4
ارسنال
Arsenal
ليفربول
Liverpool

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
38 - 7
31
2
مانشستر يونايتد
11
23 - 5
23
3
توتنهام
11
20 - 7
23
4
تشيلسي
11
19 - 10
22
5
ليفربول
11
21 - 17
19
6
ارسنال
11
20 - 16
19
7
بيرنلي
11
10 - 9
19
8
برايتون
11
11 - 11
15
9
واتفورد
11
17 - 21
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
8 - 13
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
10 - 10
14
12
ليستر سيتي
11
16 - 16
13
13
ساوثهامتون
11
9 - 11
13
14
ستوك سيتي
11
13 - 22
12
15
إيفرتون
11
10 - 22
11
16
ويست بروميتش
11
9 - 14
10
17
بورنموث
11
7 - 14
10
18
وست هام يونايتد
11
11 - 23
9
19
سوانزي سيتي
11
7 - 13
8
20
كريستال بالاس
11
4 - 22
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
Tottenham Hotspur
12:30
AFC Bournemouth
[-]
Huddersfield Town
15:00
بيرنلي
[-]
Swansea City
15:00
كريستال بالاس
[-]
إيفرتون
15:00
Leicester City
[-]
مانشستر سيتي
15:00
ليفربول
[-]
ساوثهامتون
15:00
West Bromwich Albion
[-]
تشيلسي
15:00
واتفورد
[-]
West Ham United
16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Newcastle United
17:30
Brighton & Hove Albion
[-]
ستوك سيتي
20:00
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