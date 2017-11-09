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ليفاندوفسكي: بايرن ميونيخ يحتاج إلى لاعبين كبار

كان يعاني نادي بايرن ميونيخ الألماني، هذا الموسم من سوء مستوي ونتائج تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

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 كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن إحتياج فريقه للتعاقد مع لاعبين كبار كل عامين، من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات.

 

وكان يعاني نادي بايرن ميونيخ الألماني، هذا الموسم من سوء مستوي ونتائج تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقبل عودة الرجل العجوز يوب هاينكس من الجديد، ليعود الفريق إلى المسار الصحيح.وقال ليفاندوفسكي الذي يستعد لمواجهات منتخب بلاده بولندا الودية في تصريحات صحفية، أن اللاعبين الكبار في الفريق البافاري بايرن ميونيخ، يحتاجون دائماً للدعم.وأضاف: “يجب أن لا نخدع أنفسنا. يحتاج كل ناد للحصول على لاعبين أعلى كل عامين أو ثلاث أعوام من أجل تحديث الفريق، ةلجلب بعض الدم الجديد والجودة الجديدة”.

وأكمل: “في هذه المرحلة لدينا حقا فريق جيد، ولكن من المعروف أن اللاعبين يزدادون في السن، ولدينا لاعبين شباب رائعون، مثل جوش كيمتش، الذي هو جيد حقا في مركزه الجديد، وأظهر أنه قادر على أن يكون بديلاً جيدا للمعتزل فيلب لام”.

الدوري الألماني - البوندسليجا Bundesliga

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
بايرن ميونيخ
11
8
2
1
27
8
19
26
2
لايبزيج
11
7
1
3
18
13
5
22
3
دورتموند
11
6
2
3
28
14
14
20
4
شالكه 04
11
6
2
3
14
10
4
20
5
هوفنهايم
11
5
4
2
20
14
6
19
6
هانوفر
11
5
3
3
15
11
4
18
7
آينتراخت فرانكفورت
11
5
3
3
13
11
2
18
8
بوروسيا مونشنغلادباخ
11
5
3
3
17
19
-2
18
9
باير ليفركوزن
11
4
4
3
23
16
7
16
10
أوجسبورج
11
4
4
3
16
11
5
16
11
هيرتا برلين
11
3
5
3
14
15
-1
14
12
شتوتجارت
11
4
1
6
10
14
-4
13
13
ماينز 05
11
3
3
5
12
17
-5
12
14
فولفسبورج
11
1
8
2
13
16
-3
11
15
هامبورج
11
3
1
7
10
18
-8
10
16
فرايبورج
11
1
5
5
6
21
-15
8
17
فيردر بريمن
11
0
5
6
4
14
-10
5
18
كولن
11
0
2
9
4
22
-18
2
بايرن ميونيخ
Bayern Munich

ترتيب الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
بايرن ميونيخ
11
27 - 8
26
2
لايبزيج
11
18 - 13
22
3
دورتموند
11
28 - 14
20
4
شالكه 04
11
14 - 10
20
5
هوفنهايم
11
20 - 14
19
6
هانوفر
11
15 - 11
18
7
آينتراخت فرانكفورت
11
13 - 11
18
8
بوروسيا مونشنغلادباخ
11
17 - 19
18
9
باير ليفركوزن
11
23 - 16
16
10
أوجسبورج
11
16 - 11
16
11
هيرتا برلين
11
14 - 15
14
12
شتوتجارت
11
10 - 14
13
13
ماينز 05
11
12 - 17
12
14
فولفسبورج
11
13 - 16
11
15
هامبورج
11
10 - 18
10
16
فرايبورج
11
6 - 21
8
17
فيردر بريمن
11
4 - 14
5
18
كولن
11
4 - 22
2
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق الثاني
الفريق الاول
Bayern München
[-]
اوجسبورغ
14:30
هوفنهايم
[-]
آينتراخت فرانكفورت
14:30
باير ليفركوزن
[-]
لايبزيج
14:30
Mainz 05
[-]
كولن
14:30
فولفسبورج
[-]
Freiburg
14:30
Schalke 04
[-]
هامبورج
14:30
فيردر بريمن
[-]
Hannover 96
17:00
Hertha BSC
[-]
Borussia M'gladbach
17:30
Stuttgart
[-]
Borussia Dortmund
19:30
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