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راموس: كريستيانو يختلق الأعذار وباب الريال مفتوح أمام نيمار

راموس:

لقد منينا بهزيمتين متتاليتين في التشامبيونز ليج، والليجا لكن الأمر لا يستدعي الذعر أيضًا ويجب أن نتعلم ونواصل التحسن

أتمنى اللعب دائمًا مع أفضل اللاعبين وبالطبع نيمار من الأفضل وأعتقد أنَّ انضمامه لنا من باريس سان جيرما. سيكون أسهل من أن يأتي قادمًا من برشلونة مباشرة

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يرغب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي. وقال راموس في حوار مع قناة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، ونقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الخميس: "أتمنى اللعب دائمًا مع أفضل اللاعبين، وبالطبع نيمار من الأفضل". وأوضح "أعتقد أنَّ انضمامه لنا من باريس سان جيرمان. سيكون أسهل من أن يأتي قادمًا من برشلونة مباشرة". وتابع: "بالطبع هذا القرار شخصي ويرجع للاعب، ولا أحد يدري ما يحدث في المستقبل، لكن أعتقد أنَّ مدريد يترك بابه دائمًا مفتوحًا له، ولديَّ علاقة جيدة للغاية معه".

 
عدد من نجوم الريال مدريد

وأبدى راموس، عدم اتفاقه مع ما صرح به زميله كريستيانو رونالدو حين قال إنَّ ريال مدريد بات أضعف عقب رحيل الثلاثي بيبي، وخاميس رودريجيز، وألفارو موراتا. واعتبر أنَّ المهاجم يستغل رحيل هؤلاء في محاولة لاختلاق الأعذار. وقال: "لست متفقًا مع كريستيانو في أن الفريق أصبح أقل قوة. هذا يبدو لي رأي استغلالي، لم يفكر أحد بهذه الطريقة حين فزنا بكأسي السوبر (الإسباني والأوروبي)".

وتابع "لا أشعر أنني أفتقد أحدًا. لقد فزنا بكل شيء باللاعبين الموجودين. الفريق تغير، لكن بعض اللاعبين يضيفون أشياء وآخرين يضيفون أشياء أخرى". وعن قلة أهداف كريستيانو، قال راموس "أعرف كريستيانو منذ وقت طويل، وأعلم حجم طموحاته، وأعرف شعوره، وكيف يعود لمنزله غاضبًا إذا لم يسجل".

وأضاف "ربما ما قام به لم يكن التصرف الأفضل (عدم الاحتفال مع إيسكو). البعض قد لا يعجبه ذلك. لكن بالنسبة لي لا يهمني من سيسجل، ولو كان نافاس. لكنها حقيقة أن كريستيانو له دور آخر، وأهداف أخرى، مثل الكرة الذهبية". ولم يحتفل كريستيانو مع إيسكو، الذي سجل الهدف الثالث في مرمى لاس بالماس، بعدما لم يتجه له اللاعب مباشرة عقب إحراز الهدف، خاصة وأنه كان من صناعة الدون.

وردًا على سؤاله عما إذا كان يعتقد أنَّ الريال يمر بأزمة حاليًا، أكد: "لقد منينا بهزيمتين متتاليتين في التشامبيونز ليج، والليجا لكن الأمر لا يستدعي الذعر أيضًا. يجب أن نتعلم ونواصل التحسن". وعن إمكانية تحقيق انتفاضة بالليجا، والفوز بها رغم تفوق برشلونة بـ8 نقاط "لم نفقد نقاطا هامة. الطريق لا يزال طويلاً، وسوف نتعافى"، مذكرًا بأنَّه "يجب الأخذ في الاعتبار المواجهتين التي ستجمع بيننا مع برشلونة".

وفيما يتعلق بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أبرز راموس أنَّ "الموهبة التي كان يتمتع بها كلاعب حافظ عليها كمدرب". وأشار "لقد تعلم من أنشيلوتي إدارة الفريق، ثم اعتمد فلسفة التناوب التي لم يكن أحد يثق بها، لكنها نجحت. فضلاً عن قربه من اللاعبين". وأضاف أن "إدارة فريق ما لا تقتصر دائمًا على المستوى التكتيكي فحسب، بل أيضًا تعتمد على العلاقة مع اللاعبين. حين يعطيك المدرب ترى نفسك مجبورًا على رد الجميل".


نيمار 

 

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
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