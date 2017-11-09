كافاني يوجه نصيحة إلى مبابي: اذا أردت أن تنضج عليك بتطوير نفسك!

كافاني:

أود أن أقول له إنّ كرة القدم حاليًا تهتم بصورة أكبر بالجوانب الفنية، فإذا أراد أن ينضج عليه تطوير نفسه من النواحي الفنية والخططية حتى يصبح لاعبًا مكتملًا

وجّه الأورجوايان إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نصيحة إلى كيليان مبابي، الوافد الجديد لنادي العاصمة قادمًا من موناكو. وقال كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أود أن أقول له إنّ كرة القدم حاليًا تهتم بصورة أكبر بالجوانب الفنية، فإذا أراد أن ينضج عليه تطوير نفسه من النواحي الفنية والخططية حتى يصبح لاعبًا مكتملًا".



مبابي وكفاني

وتابع: "مبابي إنسان متواضع وشخص جيد للغاية، كما أنّه صغير السن ويحتاج لوقت لتعلم المزيد، واللاعب بدأ مسيرته الكروية بصورة مميزة".

واختتم: "أعلم أنّ الجميع يتحدث عن ثلاثي الهجوم كيليان مبابي ونيمار وكافاني في باريس سان جيرمان، ولكن بالطبع هذا ليس الفريق بأكمله، فهناك العديد من اللاعبين المميزين ويساعدون في تسجيل وصناعة الفرص".

ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي ترتيب الدوري بعدما وصل إلى النقطة 32 دون تلقي أي خسارة.