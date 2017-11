كرواتيا تسحق اليونان وتقترب من كأس العالم

يستقبل المنتخب اليوناني نظيره الكرواتي في العاصمة أثينا يوم الأحد المقبل في إياب الملحق الحاسم، حيث ستكون مهمة أصحاب الأرض شبه مستحيلة في تعويض فارق الأهداف الثلاثة وخطف بطاقة المونديال

وضع المنتخب الكرواتي قدمه الأولى في كأس العالم بعد سحق ضيفه اليوناني (4-1) في مباراة ذهاب الملحق الأوروبي التي احتضنها ملعب ماكسيمير ستاديون.

وبدأ منتخب كرواتيا المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث تمكن من افتتاح التسجيل سريعاً عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح القائد لوكا مودريتش في الدقيقة 13، قبل أن يتكفل نيكولا كالينيتش بمضاعفة النتيجة في الدقيقة 19، فيما جاء رد اليونان بهدف تقليص الفارق عن طريق رأسية سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 30، قبل أن يعيد ايفان بيريسيتش التقدم لكرواتيا بعد ذلك بِـ 3 دقائق، لتستمر النتيجة على حالها (3-1) حتى نهاية الشوط الأول.وتواصلت سيطرة منتخب كرواتيا خلال شوط المباراة الثاني حيث نجح اندريج كراماريتش في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 49، ليستمر بعدها زملاء لوكا مودريتش في السيطرة وخلق مجموعة من الفرص التي لم يتمكن من تحويل أي منها لهدف خامس، في مقابل اعتماد اليونان على الكرات الثابتة، لتظل النتيجة على حالها (4-1) حتى صافرة النهاية.

