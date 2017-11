سويسرا تعود بفوز ثمين من إيرالندا الشمالية وتقترب من بلوغ المونديال

سجل ريكاردو رودريجيز هدف الضيوف الوحيد من ضربة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 58

متعلق:

عاد المنتخب السويسري بفوز ثمين على منتخب إيرالندا الشمالية بهدف لصفر برسم ذهاب الملحق الأوروبي.و تواجه الفريقين يوم الخميس برسم ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بروسيا 2018.وسجل ريكاردو رودريجيز هدف الضيوف الوحيد من ضربة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 58.وتقام مباراة الإياب يوم الأحد القادم في الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش على أرضية ملعب “سانت جاكوب بارك” في بازل.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1