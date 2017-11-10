توني ادامز عن سانشيز: لا نريد من لا يريد ارسنال

كان سانشيز قريبا من الانتقال الى مانشستر سيتي الصيف الماضي لكن النادي رفض رحيله رغم عرض اكثر من 60 مليون يورو للتوقيع معه

هاجم اسطورة ارسنال السابق توني ادامز ادارة النادي من اجل بيع المهاجم التشيلي اليكسس سانشيز والذي ينتهي عقده بعد اقل من عام، حيث طالب الادارة ببيعه بأي ثمن.



توني ادامز

وقال توني ادامز "يجب ان يرحل سانشيز عن ارسنال لان اي لاعب لا يرغب باللعب لصالح الفريق فلا يجب الابقاء عليه ومن ثم البحث عنه دون النظر الى القيمة المالية". واضاف: "احب هذه المبادئ ويجب اعتمادها مع سانشيز والاستغناء عنه في اسرع وقت وبافضل استفادة مادية ممكنة وبعدها التعاقد مع لاعبين يحبون النادي". وكان سانشيز قريبا من الانتقال الى مانشستر سيتي الصيف الماضي لكن النادي رفض رحيله رغم عرض اكثر من 60 مليون يورو للتوقيع معه.