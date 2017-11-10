ماورو إيكاردي يدخل ضمن اهتمامات بايرن ميونخ

يرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو

بدأ بايرن ميونخ العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن النادي البافاري يستهدف التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وحسب صحيفة “ذا صن” فإن إدارة بايرن ميونخ بدأت التفكير في فترة ما بعد يوب هاينكس، حيث أن النادي البافاري يرغب في تعيين مدرب جديد شاب بالتزامن مع ضم مجموعة من اللاعبين الذين بإمكانهم إعطاء نفس جديد للفريق، وعلى رأس أهداف النادي خلال الصيف المقبل يأتي مهاجم إنتر ميلان الأرجنتيني ماورو إيكاردي.ونقلاً عن نفس المصدر فإن بايرن ميوخ مستعد لصرف أكثر من 70 مليون يورو من أجل التعافد مع ماورو إيكاردي الصيف المقبل من أجل تعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يقترب من الرحيل عن النادي بعد خلافاته المتكررة مع الإدارة.

ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.