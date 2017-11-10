إيسكو: ريال مدريد قادر على التتويج بالدوري الإسباني رغم ما مررنا به بداية الموسم

فرانشيسكو إيسكو:



رغم أننا نبتعد عن برشلونة بفارق 8 نقاط، وهو رقم كبير للغاية، لكن ريال مدريد تجاوز مواقف أصعب من هذه

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أعرب فرانشيسكو إيسكو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن ثقته بتتويج فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم البداية المتعثرة التي سمحت لبرشلونة في الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا.



فرانشيسكو إيسكو

وقال إيسكو في تصريحات صحفية: "بداية الموسم الحالي ، ربما لم تكن كما هو متوقع ، فهناك العديد من العوامل التي تداخلت سويا للوصول إلى ما نحن عليه الآن". وأتمم: "رغم أننا نبتعد عن برشلونة بفارق 8 نقاط، وهو رقم كبير للغاية، لكن ريال مدريد تجاوز مواقف أصعب من هذه". وتحدث إيسكو عن زميله في نادي ريال مدريد ، ماركو أسينسيو ، بالقول: "أسينسيو لا يهتم سوى بكرة القدم، ولا يفكر في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا ، أو غيرها .. إنه يهتم فقط بالعمل الجاد ، وتحسين مستواه الحالي" .