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إيسكو: ريال مدريد قادر على التتويج بالدوري الإسباني رغم ما مررنا به بداية الموسم

فرانشيسكو إيسكو:

رغم أننا نبتعد عن برشلونة بفارق 8 نقاط، وهو رقم كبير للغاية، لكن ريال مدريد تجاوز مواقف أصعب من هذه

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أعرب فرانشيسكو إيسكو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن ثقته بتتويج فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم البداية المتعثرة التي سمحت لبرشلونة في الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا.


فرانشيسكو إيسكو

وقال إيسكو في تصريحات صحفية: "بداية الموسم الحالي ، ربما لم تكن كما هو متوقع ، فهناك العديد من العوامل التي تداخلت سويا للوصول إلى ما نحن عليه الآن". وأتمم: "رغم أننا نبتعد عن برشلونة بفارق 8 نقاط، وهو رقم كبير للغاية، لكن ريال مدريد تجاوز مواقف أصعب من هذه". وتحدث إيسكو عن زميله في نادي ريال مدريد ، ماركو أسينسيو ، بالقول: "أسينسيو لا يهتم سوى بكرة القدم، ولا يفكر في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا ، أو غيرها .. إنه يهتم فقط بالعمل الجاد ، وتحسين مستواه الحالي" .

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
سيلتا فيغو
[-]
يجانيس
20:00
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