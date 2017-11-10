ماريانو دياز مرشح للعودة إلى ريال مدريد بطلب من زيدان

تخلى ريال مدريد عن خدمات ماريانو في الصيف الماضي لصال ليون من أجل منح اللاعب فرصة للعب أساسياً في إحدى بطولات الدوري الكبرى في أوروبا

قرر ريال مدريد الإسباني استعادة مهاجمه السابق ماريانو دياز من أوليمبيك ليون الفرنسي بعد تألقه في الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 12 مباراة خاضها من الدوري الفرنسي.

صحيفة موندو ديبورتيفو نقلت في تقاريرها رغبة ريال مدريد في استعادة مهاجمه ماريانو بتعليمات من المدرب زين الدين زيدان الذي أبدى اعجابه بتطور مستواه في ليون.ويملك ريال مدريد 50% من حقوق ماريانو بالتساوي مع ليون، كما يملك أفضلية الشراء للاعب في المستقبل لكن هذا البند تنتهي صلاحيته في 30 حزيران من عام 2018.وتخلى ريال مدريد عن خدمات ماريانو في الصيف الماضي لصال ليون من أجل منح اللاعب فرصة للعب أساسياً في إحدى بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، وذلك لأنه لم يلعب سوى موسم واحد في بطولات المحترفين (162017) وقضى معظم الموسم على دكة البدلاء.