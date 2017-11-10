ليونيل ميسي يساوي رصيد هدافي ريال مدريد مجتمعين !

أكد ليونيل ميسي ، كعادته ، أن مستواه ثابت ولا يتغير بالرغم من أن فريقه يعاني في بعض الأحيان حين لا ينجح في أن يلعب دور المنقذ

قدم ليونيل ميسي ، نجم نادي برشلونة ، بداية قوية في مسابقة الدوري الإسباني ، حيث نجح في تسجيل 12 هدفاً في 11 جولة .وأبرزت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” ، التفوق الذي حققه ليونيل ميسي على حساب جميع مهاجمي الغريم التقليدي من الناحية التهديفية بعد مضي إحدى عشرة جولة في مسابقة الدوري الإسباني .. وهو الأمر الذي جعلها تُعنون غلافها بـ ” ميسي يساوي خمسة ” .



وأكد ليونيل ميسي ، كعادته ، أن مستواه ثابت ولا يتغير بالرغم من أن فريقه يعاني في بعض الأحيان حين لا ينجح في أن يلعب دور المنقذ ، لكن أن يتمكن لاعب واحد من برشلونة في التفوق على مجموعة من المهاجمين الذين ينتمون لبطل الدوري الإسباني ، وكذلك دوري أبطال أوروبا ، فهذا الأمر يعتبر أمراً عظيما ومحفزاً للنجم الأرجنتيني .وأحرز الويلزي جاريث بيل حتى اللحظة هدفين في الليجا ، ولم يهز الفرنسي كريم بنزيما الشباك سوى مرة واحدة ، حاله حال كريستيانو رونالدو الذي غاب عن المباريات الأربع الأولى في المسابقة بسبب عقوبة الإيقاف .

ونجح النجمين الإسبانيين ، فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو ، في زيارة شباك الخصوم في 4 مناسبات في الدوري الإسباني ، ليملك نجوم النادي الملكي في رصيدهم التهديفي هذا الموسم 12 هدفاً ، في الوقت الذي سجل فيه ليونيل ميسي نفس العدد بمفرده .