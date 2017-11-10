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الليلة: السويد تهدد إيطاليا بالغياب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا

تغيب إيطاليا عن النهائيات سيضيف اسما رنانا إلى القائمة المرموقة للغائبين الكبار مثل هولندا وبلغاريا والمجر وتشيك والنمسا ورومانيا

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تحل إيطاليا اليوم الجمعة، ضيفة على السويد في الذهاب في ستوكهولم قبل أن تستضيفها، الاثنين، في الإياب على ملعب سان سيرو في ميلانو عند الساعة 21:45. ويأمل الحارس العملاق جانلويجي بوفون (173 مباراة دولية) الذي يذود عن المرمى الإيطالي منذ العام 1997، بخوض المونديال الخامس تواليا بعد أن جلس على مقاعد الاحتياط في نسخة 1998 الفرنسية.


بوفون وفينتورا 

لكن سوء الطالع وضع "الآتزوري" في التصفيات مع إسبانيا فحل خلفها في المجموعة السابعة، وحكم عليه بمواجهة خصم من العيار الثقيل هو السويد في ملحق "معقد".

وتغيب إيطاليا عن النهائيات سيضيف اسما رنانا إلى القائمة المرموقة للغائبين الكبار مثل هولندا وبلغاريا والمجر وتشيك والنمسا ورومانيا.

إلى ذلك، أكد المدرب جانبيرو فينتورا بشكل قاطع أن إيطاليا -التي لم تغب شمسها عن النهائيات إلا مرتين عامي 1930 لم ترغب بالمشاركة في البطولة و1958 حيث لم تتأهل- ستكون موجودة في روسيا 2018.

وقال: "إنها لحظة مهمة جدا بالنسبة لمسيرتي وللاعبين. بذهابنا إلى روسيا، يمكنهم أن يفتحوا (اللاعبون) مرحلة، وبعدمه سيغلقونها".

وأضاف: "لكن لا يمكنني تخيل فكرة عدم التأهل. سنذهب إلى روسيا بكل تأكيد. أوجدت مجموعة مصممة ومتحمسة بشكل استثنائي، وأنا هادىء لأن لدي لاعبين مستعدون تماما ولأن إيطاليا واجهت دائما مواقف من هذا القبيل".

وختم "يكفي أن نرى أن الـ 65 ألف بطاقة دخول إلى ملعب سان سيرو قد بيعت كلها منذ فترة طويلة".

لكن النتائج الأخيرة لـ"الآتزوري" ليست مشجعة فقد تغلب في الجولات الثلاث الأخيرة من التصفيات على إسرائيل وألبانيا بنتيجة واحدة (1-0) وتعادل مع مقدونيا (1-1).

وحسم فينتورا تردد جورجي لويز فريلو "جورجينيو"، لاعب وسط نابولي، الذي كان حائرا بين الدفاع عن ألوان بلده الأصلي البرازيل أو بلده الثاني إيطاليا، وضمه إلى التشكيلة التي ستواجه السويد على حساب مهاجم نيس الفرنسي المثير للجدل ماريو بالوتيلي.

الدوري الإيطالي - السيري آي Serie A

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
نابولي
12
10
2
0
32
8
24
32
2
يوفنتوس
12
10
1
1
35
11
24
31
3
إنتر ميلان
12
9
3
0
23
9
14
30
4
لاتسيو
11
9
1
1
31
12
19
28
5
روما
11
9
0
2
21
7
14
27
6
سامبدوريا
11
7
2
2
24
13
11
23
7
ميلان
12
6
1
5
18
16
2
19
8
تورينو
12
4
5
3
17
19
-2
17
9
فيورنتينا
12
5
1
6
21
17
4
16
10
أتلانتا
12
4
4
4
19
16
3
16
11
كييفو فيرونا
12
4
4
4
14
19
-5
16
12
بولونيا
12
4
2
6
11
15
-4
14
13
أودينيزي
11
4
0
7
18
22
-4
12
14
كالياري
12
4
0
8
11
21
-10
12
15
كروتوني
12
3
3
6
11
23
-12
12
16
سبال
12
2
3
7
10
20
-10
9
17
ساسولو
12
2
2
8
6
21
-15
8
18
جنوى
12
1
3
8
10
19
-9
6
19
هيلاس فيرونا
12
1
3
8
8
26
-18
6
20
بينيفنتو
12
0
0
12
5
31
-26
0
أتلانتا
Atalanta

ترتيب الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
نابولي
12
32 - 8
32
2
يوفنتوس
12
35 - 11
31
3
إنتر ميلان
12
23 - 9
30
4
لاتسيو
11
31 - 12
28
5
روما
11
21 - 7
27
6
سامبدوريا
11
24 - 13
23
7
ميلان
12
18 - 16
19
8
تورينو
12
17 - 19
17
9
فيورنتينا
12
21 - 17
16
10
أتلانتا
12
19 - 16
16
11
كييفو فيرونا
12
14 - 19
16
12
بولونيا
12
11 - 15
14
13
أودينيزي
11
18 - 22
12
14
كالياري
12
11 - 21
12
15
كروتوني
12
11 - 23
12
16
سبال
12
10 - 20
9
17
ساسولو
12
6 - 21
8
18
جنوى
12
10 - 19
6
19
هيلاس فيرونا
12
8 - 26
6
20
بينيفنتو
12
5 - 31
0
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الإيطالي - السيري آي - Serie A

الفريق الثاني
الفريق الاول
كروتوني
[-]
جنوى
11:30
بينيفنتو
[-]
ساسولو
14:00
سامبدوريا
[-]
يوفنتوس
14:00
SPAL
[-]
فيورنتينا
14:00
تورينو
[-]
كييفو فيرونا
14:00
أودينيزي
[-]
كالياري
14:00
روما
[-]
لاتسيو
17:00
نابولي
[-]
Milan
19:45
Internazionale
[-]
أتلانتا
19:45
Hellas Verona
[-]
بولونيا
19:45
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