النيران الصديقة تمنح السويد فوزا هاما على إيطاليا

أعطت النيران الصديقة منتخب السويد هدف المباراة الوحيد حين عكس دانييلي دي روسي في الدقيقة 61 تسديدة جاكوب يوهانسون في مرمى جيانلويجي بوفون

متعلق:

حقق المنتخب السويدي فوزا هاما على منتخب إيطاليا في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا الصيف القادم.وأقيمت المباراة يوم الجمعة على أرضية ملعب فريندز آرينا في ستوكهولم بالسويد.



وأعطت النيران الصديقة منتخب السويد هدف المباراة الوحيد حين عكس دانييلي دي روسي في الدقيقة 61 تسديدة جاكوب يوهانسون في مرمى جيانلويجي بوفون.ويلعب منتخب إيطاليا ورقته الأخيرة دفاعا عن حظوظه في الصعود، حين يستقبل منتخب السويد في ميلانو على أرضية ملعب “سان سيرو” يوم الإثنين القادم.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1