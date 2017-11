التعادل السلبي يحسم ودية إنجلترا وألمانيا

على ملعب ويمبيلي أيضاً سيستقبل المنتخب الإنجليزي نظيره البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما سيستقبل المنتخب الألماني نظيره الفرنسي ودياً على ملعب كولن

متعلق:

حسم التعادل السلبي (0-0) مواجهة منتخب إنجلترا الودية أمام ضيفه الألماني، في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن ضمن استعدادات المنتخبين لِـ كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وبدأ المنتخب الألماني المباراة بشكلٍ أفضل نسبياً حيث سيطر المانشافت على الكرة وخلق بعض الفرص التي لم تصل إلى حد الخطورة، وفي المقابل دخل المنتخب الإنجليزي تدريجياً إلى المباراة في ظل اعتماد جاريث ساوثجيت على تشكيلة كاملة من البدلاء، لتسير الدقائق حتى نهاية الشوط الأول بدون أهداف.وعاد المنتخب الإنجليزي للظهور بشكلٍ أفضل خلال شوط المباراة الثاني حيث خلق أصحاب الأرض مجموعة من الفرص الخطيرة على مرمى الحارس تير شتيجن، لكن لم ينجح أحد في تحويل فرصه إلى أهداف، ومع مرور الدقائق سير منتخب يواكيم لوف المباراة بهدوء أكبر وكذلك الأمر بالنسبة لِـ إنجلترا لتبقى النتيجة على حالها (0-0) حتى النهاية.

وعلى ملعب ويمبيلي أيضاً سيستقبل المنتخب الإنجليزي نظيره البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما سيستقبل المنتخب الألماني نظيره الفرنسي ودياً على ملعب كولن.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1