الصحافة تبكي نيمار ويقول: كنت سعيد حين تركت برشلونة ولا أزال سعيد الأن

يأتي انفعال اللاعب العاطفي في إطار حديث الصحف عن إمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الأسباني

بعد ودية منتخب بلاده أمام اليابان والتي انتهت لصالح البرازيل بنتيجة 3-1، عبر النجم البرازيلي عن حزنه الشديد ببكاءه في نهاية مؤتمر المباراة الصحفي لاستهداف الصحافة له بإكثارها من نشر الشائعات ضده وفقاً لما نشرته صحيفة “إكسبرس” الإنجليزية.

وقال نيمار: “أريد منكم أن تتوقفوا عن اختلاق القصص غير الصحيحة .. أتيت هنا لأن هذا ما كنت أريده، لم آتي لافتعال المشاكل فأنا أعلم جيداً دوري في الفريق وما يريده مدربي مني.”واستطرد: “تحدثت مع مدرب منتخب البرازيل تيتي ومنسق المنتخب إيدو جاسبار عن تلك الأشياء لأن تلك القصص تؤذيني يومياً.”

وعن شائعات خلافه مع زميله في الفريق إيدنسون كافاني، قال نيمار: “لا أحب الشائعات، وبذلك أعني الأشخاص المزعجة التي تظن أنها تعلم كل شيء إلا أن الأمر غير كذلك.”“لذا من السهل عليكم سماع هذا الكلام من فمي: لا يوجد أي مشاكل بيني وبين بي.إس.جي، كل ما يزعجني هو ضغوطات الصحافة فأنا أعشق الفوز وحصد الألقاب وهو سبب مجيئي إلى هنا وأنا سعيد بقراري هذا.”

وتابع البرازيلي حديثه قائلاً: “أريد أن أكون مسروراً، لم آتي لمضايقة غيري، أعلم أهميتي في الفريق ودوري في الملعب، لذلك أتوسل إليكم، توقفوا عن مضايقتي ونشر الشائعات.”

وأنهى البرازيلي حديثه عن تلك المسألة بذكر ناديه الكتالوني السابق برشلونة، قائلاً: “أتيت إلى هنا اليوم بملء إرادتي، دون غضب، لأقول لكم رأيي .. كنت سعيد حين تركت برشلونة ولا أزال سعيد الأن.”ويأتي انفعال اللاعب العاطفي في إطار حديث الصحف عن إمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الأسباني، خاصةً بعد تصريحات قائد فريق النادي الملكي سيرجيو راموس لإذاعة “كادينا سير” الأسبانية وحديثه عن رغبته في أن يكون معه “الأفضل،” مشيراً إلى رغبته في انتقال نيمار إلى الريال.