صراع بين قطبي مانشستر وسان جيرمان حول أسينسيو

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي دخلا في صراع مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع ماركو أسينسيو

كشفت تقارير صحفية أنّ العديد من الأندية الأوروبية تراقب وضعية ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الإسباني، عقب تألقه اللافت مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف في مسابقة الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ” ديلي إكسبريس ” ، إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي دخلا في صراع مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع ماركو أسينسيو .وأضاف ذات المصدر ، أن الأندية الثلاث تحاول استغلال جلوس ماركو أسينسيو على مقاعد البدلاء ، في ظل اعتماد زين الدين زيدان على فرانشيسكو إيسكو أو جاريث بيل .وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إصابة جاريث بيل هي التي منحت الفرصة لماركو أسينسيو للحصول على دقائق لعب أكبر ، ولكن اللاعب قد يفكر جدياً في الرحيل عن ريال مدريد .