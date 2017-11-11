رئيس ليون يفجر مفاجآة بشأن عودة ماريانو إلى ريال مدريد

كان ماريانو (24 سنة) قد وقع لليون في سوق الانتقالات الصيفية، حتى 2022، مقابل 8 مليون يورو، وبصم على بداية مميزة في الليج 1 بتسجيله 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة

فجر رئيس ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس مفاجآة من العيار الثقيل عبر حسابه الرسمي في تويتر، في رد مباشر على الشائعات التي ادعت مؤخرا نية ريال مدريد استعادة مهاجمه الشاب ماريانو دياز في عام 2018، اعتمادا على بند اعادة شراء متفق عليه في عقد انتقاله إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي.

وغرد جان ميشيل أولاس قائلا: “لا يوجد بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد في عقد ماريانو. تلك الشائعات كاذبة.”الصحف الإسبانية أجمعت مؤخرا على وجود بند إعادة شراء في عقد ماريانو، متجاهلة بيان ليون الرسمي الذي كان قد أصدره مؤخرا، مؤكدا فيه على أن عقد مهاجمه الشاب ماريانو دياز لا يتضمن أي بند خاص يمكن ريال مدريد من استعادته مستقبلاً مقابل مبلغ معين.

كما كان نادي أولمبيك ليون قد أكد على أن الارتباط الوحيد الذي يمتلكه مع ريال مدريد حول مستقبل ماريانو دياز، هو بند الاستفادة من نسبة 35% من أي انتقال للاعب مستقبلاً.وكان ماريانو (24 سنة) قد وقع لليون في سوق الانتقالات الصيفية، حتى 2022، مقابل 8 مليون يورو، وبصم على بداية مميزة في الليج 1 بتسجيله 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة.