تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار

رئيس ليون يفجر مفاجآة بشأن عودة ماريانو إلى ريال مدريد

كان ماريانو (24 سنة) قد وقع لليون في سوق الانتقالات الصيفية، حتى 2022، مقابل 8 مليون يورو، وبصم على بداية مميزة في الليج 1 بتسجيله 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة

متعلق:
موراتا مع تشيلسي يواصل التفوق على BBC
جاريث بيل يتعرض لإصابة جديدة قبل أسبوع
ديفيد لويز يعرض نفسه على برشلونة

فجر رئيس ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس مفاجآة من العيار الثقيل عبر حسابه الرسمي في تويتر، في رد مباشر على الشائعات التي ادعت مؤخرا نية ريال مدريد استعادة مهاجمه الشاب ماريانو دياز في عام 2018، اعتمادا على بند اعادة شراء متفق عليه في عقد انتقاله إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي.

وغرد جان ميشيل أولاس قائلا: “لا يوجد بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد في عقد ماريانو. تلك الشائعات كاذبة.”الصحف الإسبانية أجمعت مؤخرا على وجود بند إعادة شراء في عقد ماريانو، متجاهلة بيان ليون الرسمي الذي كان قد أصدره مؤخرا، مؤكدا فيه على أن عقد مهاجمه الشاب ماريانو دياز لا يتضمن أي بند خاص يمكن ريال مدريد من استعادته مستقبلاً مقابل مبلغ معين.

كما كان نادي أولمبيك ليون قد أكد على أن الارتباط الوحيد الذي يمتلكه مع ريال مدريد حول مستقبل ماريانو دياز، هو بند الاستفادة من نسبة 35% من أي انتقال للاعب مستقبلاً.وكان ماريانو (24 سنة) قد وقع لليون في سوق الانتقالات الصيفية، حتى 2022، مقابل 8 مليون يورو، وبصم على بداية مميزة في الليج 1 بتسجيله 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
ديبورتيفو الافيس
[-]
إيبار
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
ريال مدريد
[-]
مالجا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
ريال بيتيس
[-]
جيرونا
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
ليفانتي
[-]
اتلتكو مدريد
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
سيلتا فيغو
[-]
يجانيس
20:00
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات الدوري النمساوي الممتاز مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز