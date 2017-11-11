تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي

يرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو

بدأ تشيلسي العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن النادي اللندني يستهدف التعاقد مع هداف إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وحسب شبكة “ESPN” فإن تشيلسي يراقب وضع هداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، حيث أن مالك النادي اللندني رومان أبراموفيتش مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خلال الصيف المقبل في حالة لم يجدد عقده إنتر.ونقلاً عن نفس المصدر فإن تشيلسي سيكون مستعداً لدفع 110 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، من أجل تعزيز هجوم أنطونيو كونتي ليكون شريكاً للإسباني ألفارو موراتا.

ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.