تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الانجليزي الممتازأخبار

تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي

يرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو

متعلق:
موراتا مع تشيلسي يواصل التفوق على BBC
صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي يدفع مورينيو للتفكير جدياً في

بدأ تشيلسي العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن النادي اللندني يستهدف التعاقد مع هداف إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

 

وحسب شبكة “ESPN” فإن تشيلسي يراقب وضع هداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، حيث أن مالك النادي اللندني رومان أبراموفيتش مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خلال الصيف المقبل في حالة لم يجدد عقده إنتر.ونقلاً عن نفس المصدر فإن تشيلسي سيكون مستعداً لدفع 110 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان، من أجل تعزيز هجوم أنطونيو كونتي ليكون شريكاً للإسباني ألفارو موراتا.
ويرتبط ماورو إيكاردي (24 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي النيراتزوري في صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
10
1
0
38
7
31
31
2
مانشستر يونايتد
11
7
2
2
23
5
18
23
3
توتنهام
11
7
2
2
20
7
13
23
4
تشيلسي
11
7
1
3
19
10
9
22
5
ليفربول
11
5
4
2
21
17
4
19
6
ارسنال
11
6
1
4
20
16
4
19
7
بيرنلي
11
5
4
2
10
9
1
19
8
برايتون
11
4
3
4
11
11
0
15
9
واتفورد
11
4
3
4
17
21
-4
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
4
3
4
8
13
-5
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
4
2
5
10
10
0
14
12
ليستر سيتي
11
3
4
4
16
16
0
13
13
ساوثهامتون
11
3
4
4
9
11
-2
13
14
ستوك سيتي
11
3
3
5
13
22
-9
12
15
إيفرتون
11
3
2
6
10
22
-12
11
16
ويست بروميتش
11
2
4
5
9
14
-5
10
17
بورنموث
11
3
1
7
7
14
-7
10
18
وست هام يونايتد
11
2
3
6
11
23
-12
9
19
سوانزي سيتي
11
2
2
7
7
13
-6
8
20
كريستال بالاس
11
1
1
9
4
22
-18
4
تشيلسي
Chelsea

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
38 - 7
31
2
مانشستر يونايتد
11
23 - 5
23
3
توتنهام
11
20 - 7
23
4
تشيلسي
11
19 - 10
22
5
ليفربول
11
21 - 17
19
6
ارسنال
11
20 - 16
19
7
بيرنلي
11
10 - 9
19
8
برايتون
11
11 - 11
15
9
واتفورد
11
17 - 21
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
8 - 13
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
10 - 10
14
12
ليستر سيتي
11
16 - 16
13
13
ساوثهامتون
11
9 - 11
13
14
ستوك سيتي
11
13 - 22
12
15
إيفرتون
11
10 - 22
11
16
ويست بروميتش
11
9 - 14
10
17
بورنموث
11
7 - 14
10
18
وست هام يونايتد
11
11 - 23
9
19
سوانزي سيتي
11
7 - 13
8
20
كريستال بالاس
11
4 - 22
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
Tottenham Hotspur
12:30
AFC Bournemouth
[-]
Huddersfield Town
15:00
بيرنلي
[-]
Swansea City
15:00
كريستال بالاس
[-]
إيفرتون
15:00
Leicester City
[-]
مانشستر سيتي
15:00
ليفربول
[-]
ساوثهامتون
15:00
West Bromwich Albion
[-]
تشيلسي
15:00
كريستال بالاس
[-]
ستوك سيتي
15:00
مانشستر يونايتد
[-]
Brighton & Hove Albion
15:00
Newcastle United
[-]
واتفورد
15:00
Swansea City
[-]
AFC Bournemouth
15:00
Tottenham Hotspur
[-]
West Bromwich Albion
15:00
واتفورد
[-]
West Ham United
16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Newcastle United
17:30
ليفربول
[-]
تشيلسي
17:30
Brighton & Hove Albion
[-]
ستوك سيتي
20:00
West Ham United
[-]
Leicester City
20:00
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات الدوري النمساوي الممتاز مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز