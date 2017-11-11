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أخبار سيئة للملكي: جاريث بيل يتعرض لإصابة جديدة قبل أسبوع من عودته إلى الملاعب

 عودة جاريث بيل إلى الملاعب ستتأجل لِـ 3 أو 4 أسابيع إضافية، هو الذي تعافى للتو من إصابة بِحملٍ زائد على مستوى عضلة ساقه اليسرى والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي

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تعرض نجم ريال مدريد الدولي الويلزي جاريث بيل لانتكاسة جديدة قبل أسبوع من عودته إلى الملاعب، ليحصل المدرب زين الدين زيدان على أسوأ خبر قبل بداية شهر من المباريات المهمة أولها أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.


 جاريث بيل

وحسب صحيفة "ماركا" فإنّ جاريث بيل تعرض لإصابة على مستوى عضلة فخذه الأيسر خلال تدريبات الجمعة في مركز تدريبات ريال مدريد، وبذلك فإن اللاعب سيعود إلى عيادة النادي من أجل بداية عملية تعافيه من جديد.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن عودة جاريث بيل إلى الملاعب ستتأجل لِـ 3 أو 4 أسابيع إضافية، هو الذي تعافى للتو من إصابة بِحملٍ زائد على مستوى عضلة ساقه اليسرى والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي.وكان جاريث بيل قد اعتذر عن اللحاق بعسكر المنتخب الويلزي من أجل خويض المباراتين الوديتين أمام فرنسا وبنما، حيث فضل اللاعب البقاء في مدريد من أجل التركيز على التدريبات ليكون جاهزاً لمباراة الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
11:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
12:00
ديبورتيفو الافيس
[-]
إيبار
12:00
يجانيس
[-]
برشلونة
15:15
إسبانيول
[-]
فالنسيا
15:15
ريال مدريد
[-]
مالجا
15:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
17:30
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
17:30
ريال بيتيس
[-]
جيرونا
17:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
19:45
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19:45
ليفانتي
[-]
اتلتكو مدريد
19:45
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
20:00
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20:00
سيلتا فيغو
[-]
يجانيس
20:00
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