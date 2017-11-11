أخبار سيئة للملكي: جاريث بيل يتعرض لإصابة جديدة قبل أسبوع من عودته إلى الملاعب

عودة جاريث بيل إلى الملاعب ستتأجل لِـ 3 أو 4 أسابيع إضافية، هو الذي تعافى للتو من إصابة بِحملٍ زائد على مستوى عضلة ساقه اليسرى والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي

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تعرض نجم ريال مدريد الدولي الويلزي جاريث بيل لانتكاسة جديدة قبل أسبوع من عودته إلى الملاعب، ليحصل المدرب زين الدين زيدان على أسوأ خبر قبل بداية شهر من المباريات المهمة أولها أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.



جاريث بيل

وحسب صحيفة "ماركا" فإنّ جاريث بيل تعرض لإصابة على مستوى عضلة فخذه الأيسر خلال تدريبات الجمعة في مركز تدريبات ريال مدريد، وبذلك فإن اللاعب سيعود إلى عيادة النادي من أجل بداية عملية تعافيه من جديد.



ونقلاً عن نفس المصدر فإن عودة جاريث بيل إلى الملاعب ستتأجل لِـ 3 أو 4 أسابيع إضافية، هو الذي تعافى للتو من إصابة بِحملٍ زائد على مستوى عضلة ساقه اليسرى والتي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي.وكان جاريث بيل قد اعتذر عن اللحاق بعسكر المنتخب الويلزي من أجل خويض المباراتين الوديتين أمام فرنسا وبنما، حيث فضل اللاعب البقاء في مدريد من أجل التركيز على التدريبات ليكون جاهزاً لمباراة الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.