رسمياً: مارسيليا يفسخ عقد إيفرا بعد قرار إيقاف اليويفا له

بهذه النتيجة تنتهي العلاقة التعاقدية بين النجم الفرنسي الكبير، الذي كان في السابق قائداً للمنتخب الفرنسي، كما كان كابتن لفريق مانشستر يونايتد ، كما سبق له اللعب في اليوفنتوس

أصدر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قراراً عاجلاً بفرض عقوبة الإيقاف على النجم الفرنسي باتريس إيفرا ، لاعب مارسيليا وكابتن المنتخب الفرنسي السابق، عن اللعب على المستوى القاري والمحلي لمدة سبعة أشهر مع تغريمه 10 آلاف يورو بعد ركله لأحد مشجعي فريقه السابق مارسيليا قبل مباراته في الدوري الأوروبي أمام نادي فيتوريا جيماريش البرتغال .

وفور صدور قرار عقوبة الإتحاد الأوروبي بمعاقبة النجم الفرنسي، دخلت إدارة مارسيليا في مفاوضات عاجلة مع إيفرا، وتقرر بعدها فسخ عقده بالتراضي ، بين الطرفين، خاصة أن العقوبة الأوروبية ستمنع إيفرا من خوض أي نشاط رياضي أوروبي للأندية لمدة سبعة أشهر.

وكانت إدارة مارسيليا، قد فرضت قراراً سابقاً ، بإيقاف إيفرا بشكل مؤقت، لحين إنهاء تحقيقات في حادثة ركله ، لأحد جماهير النادي ـ وهي الحادثة التي باتت حديث الإعلام هذه الأيام مما أربك الصحف التي تباين تفسيرها لمغزي القرار، وهل هو مجرد إيقاف ، أوفسخ لعقده، لغموض بيان النادي آنذاك.

وبهذه النتيجة تنتهي العلاقة التعاقدية بين النجم الفرنسي الكبير، الذي كان في السابق قائداً للمنتخب الفرنسي، كما كان كابتن لفريق مانشستر يونايتد ، كما سبق له اللعب في اليوفنتوس.