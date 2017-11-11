ديفيد لويز يعرض نفسه على برشلونة في الانتقالات الشتوية

المدرب أنطونيو كونتي طلب من اللاعب البرازيلي ديفيد لويز الرحيل عن تشيلسي خلال الفترة القادمة دون توضيح الأسباب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول ديفيد لويز لاعب تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مع برشلونة وبعض الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.



ديفيد لويز

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المدرب أنطونيو كونتي طلب من اللاعب البرازيلي ديفيد لويز الرحيل عن تشيلسي خلال الفترة القادمة دون توضيح الأسباب.

وأشارت صحيفة "جول" أنّ المدافع ديفيد لويز طلب من وكيل أعماله بدء اتصالاته مع نادي برشلونة للانتقال إليه في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب البرازيلي والذي رفض الكشف عن هويته: "ديفيد لويز لن يرضى أن يكون بديلاً في نادي تشيلسي ، هذا أسوأ بكثير من كونه لاعباً في برشلونة". وأفادت هذه المعلومات أن ديفيد لويز تحدث إلى مواطنه نيمار دا سيلفا حول الأجواء في برشلونة ، حيث تلق ردود فعل ايجابية عن تكاتف الجميع في غرفة خلع الملابس.