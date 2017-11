متعلق:

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم لأهم المنافسات في العالم، اليوم السبت الموافق 11.11.2017، وهي على النحو التالي:

الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم

00:00 الهندوراس 0 : 0 أستراليا (انتهت)

05:15 نيو زيلندا 0 : 0 بيرو (انتهت)

21:45 الدانمارك - إيرلندا

تصفيات كأس العالم 2018 : أفريقيا

17:00 زامبيا - الكاميرون

17:30 الجابون - مالي

20:30 ساحل العاج - المغرب

20:30 تونس - ليبيا

20:30 جمهورية الكونجو - غينيا

