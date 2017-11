الليلة: إيرلندا تحاول تخطّي حاجز الدانمارك للتأهل لمونديال روسيا 2018

اختبر المنتخب الاخضر ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، اذ نجح ثلاث مرات على غرار تفوقه على ايران وبلوغه نسخة 2002، فيما خسر اربع مرات اشهرها أمام فرنسا في 2009

تبحث الدانمارك عن مشاركة خامسة بعد 1986 (ثمن النهائي)، 1998 (ربع النهائي)، 2002 (ثمن النهائي) و2010 (خرجت من دور المجموعات)، وتبدو مرشحة قوية لتخطي الملحق الحالي

تخوض جمهورية إيرلندا الملحق الاوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل ضيفة على الدانمارك القوية، مساء اليوم السبت عند الساعة 21:45، على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاغن، في الحاجز الأخير قبل التأهل الى مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.



لاعبو المنتخب الإيرلندي في التدريبات النهائية قبل المباراة



واختبر المنتخب "الاخضر" ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، اذ نجح ثلاث مرات على غرار تفوقه على ايران وبلوغه نسخة 2002، فيما خسر اربع مرات اشهرها أمام فرنسا في 2009.

وتواجهت ايرلندا مع ايران في ملحق تصفيات مونديال 2002، عندما شاركت آخر مرة في الحدث العالمي الكبير، ففازت ذهابا 2-0 وخسرت ايابا 0-1، لكن في ملحق 2010، منيت شباكها في الوقت الاضافي بهدف جدلي بعد لمسة يد من المهاجم الفرنسي تيري هنري.

وتبحث ايرلندا عن مشاركتها الرابعة في تاريخها بعد 1990 و1994 و2002، علما أنها بلغت المراحل الاقصائية في مشاركاتها الثلاث، خصوصاً في الاولى، عندما وصلت الى ربع نهائي 1990. ولم تخسر ايرلندا في آخر اربع مباريات ضد الدانمارك (فوزان وتعادلان)، وتخطتها في 2007 بنتيجة ساحقة 4-0.

من جهتها، تبحث الدانمارك عن مشاركة خامسة بعد 1986 (ثمن النهائي)، 1998 (ربع النهائي)، 2002 (ثمن النهائي) و2010 (خرجت من دور المجموعات)، وتبدو مرشحة قوية لتخطي الملحق الحالي، الذي سيحسم الثلثاء المقبل إياباً على ملعب افيفا في دبلن.

وحلت ايرلندا وصيفة في مجموعتها الاوروبية الرابعة، بفارق نقطتين عن صربيا الاولى، فيما حلت الدانمارك وصيفة لبولندا بفارق 5 نقاط في المجموعة الخامسة. وعاد الى تشكيلة ايرلندا لاعب الوسط جف هندريك، بعد تعافيه من اصابة في ظهره تعرض لها خلال فوز فريقه بيرنلي على ساوثهامبتون في الدوري الانكليزي.

كما عاد الى التمارين الايرلندية الظهير ستيفن وارد، في ظل غياب لاعبي الوسط ديفيد مايلر لايقافه وجيمس ماكارثي لاصابة عضلية بفخذه. بدورها، تعول الدانمارك، التي خسرت مرة يتيمة على أرضها في آخر 8 مباريات، على صانع العاب توتنهام الانكليزي كريستيان اريكسن.

