ليلة كبيرة أخرى للعرب: المغرب وتونس يبحثان عن نقطة التأهل إلى كأس العالم

تأهل منتخبان حتى الآن عن القارة السمراء هما نيجيريا بطلة المجموعة الثانية، ومصر بطلة الخامسة، وتبقى 3 بطاقات للمجموعات الأولى والثالثة والرابعة

يبدو المنتخب التونسي الأقرب إلى حجز بطاقته إلى النهائيات ويحتاج إلى التعادل فقط في مباراته على أرضه مع ليبيا لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه

يخوض المنتخب المغربي قمة مصيرية أمام مضيفه العاجي على ملعب هوفويه بوانييه في أبيدجان ضمن المجموعة الثالثة

يبحث منتخبا المغرب وتونس عن نقطة العبور إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل عندما يحل الأول ضيفا على ساحل العاج اليلة في تمام الساعة 20:30، فيما يستضيف الثاني جاره الليبي في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، بنفس الساعة أيضًا.



مشجعون مغاربة - أرشيف رويترز

وتأهل منتخبان حتى الآن عن القارة السمراء هما نيجيريا بطلة المجموعة الثانية، ومصر بطلة الخامسة، وتبقى 3 بطاقات للمجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

ويبدو المنتخب التونسي الأقرب إلى حجز بطاقته إلى النهائيات ويحتاج إلى التعادل فقط في مباراته على أرضه مع ليبيا لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006 بعد غيابه عن النسختين الأخيرتين في جنوب أفريقيا والبرازيل. كما أن الخسارة قد تسمح لـ«نسور قرطاج» بالوجود في المونديال الروسي في حال تعثر الكونغو الديمقراطية أمام ضيفتها غينيا اليوم أيضا.

وتتصدر تونس المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام الكونغو الديمقراطية، فيما تحتل ليبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف غينيا.

وأكد مدرب تونس نبيل معلول أن منتخب بلاده يستعد في ظروف مثالية لمواجهة ليبيا، محذرا لاعبيه من الإفراط بالثقة في مواجهة منتخب فقد كل الحظوظ في التأهل.

من جانبها، تحتاج الكونغو الديمقراطية إلى الفوز بأكثر من هدف وخسارة تونس أمام ليبيا. يذكر أنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في جميع المباريات لتحديد المتأهل (تملك تونس +7 والكونغو الديمقراطية + 5). وتأمل تونس في تجاوز إخفاقاتها القارية بالتأهل لمونديال روسيا 2018.

وعاشت الكرة التونسية سلسلة من الإخفاقات القارية بدأت أوائل العام الحالي حين فشل المنتخب في تخطي دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا في الغابون بالخسارة 2 - صفر أمام بوركينا فاسو.

قمة مصيرية

ويخوض المنتخب المغربي قمة مصيرية أمام مضيفه العاجي على ملعب هوفويه بوانييه في أبيدجان ضمن المجموعة الثالثة. ويتصدر المغرب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ساحل العاج، ويحتاج الفريق العربي إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ عام 1998، بيد أن مهمته لن تكون سهلة أمام ساحل العاج المطالبة بالفوز لبلوغها للمرة الرابعة على التوالي وفي تاريخها.

وما يزيد من صعوبة مهمة المغرب أن مواجهة اليوم ستكون ثأرية بالنسبة إلى أصحاب الأرض لكون «أسود الأطلس» جردوا «الفيلة» من لقب كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة في الغابون مطلع العام الحالي عندما تغلبوا عليهم بهدف وحيد في الدور ربع النهائي.

وقال مدرب ساحل العاج البلجيكي مارك فيلموتس: «نحن بحاجة إلى فريق يخوض معركة حيث يكون جميع اللاعبين مستعدين لخوض 90 دقيقة بنسبة مائتين في المائة». ولم تقدم ساحل العاج مستوى جيدا في التصفيات تحت قيادة فيلموتس، الذي تولى المسؤولية بعد الفرنسي ميشيل دوسييه عقب الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في بداية العام الحالي، حيث انتصرت مرتين وتعادلت مرتين وخسرت مرة واحدة كانت أمام الغابون.

مباريات هامشية

وتشهد الجولة الأخيرة مباريات هامشية في المجموعتين الثانية والخامسة بعد حسم نيجيريا ومصر بطاقتيها. ففي المجموعة الثانية، تحل نيجيريا ضيفة على الجزائر التي تخوض مباراتها الأولى بقيادة مدربها الجديد القديم رابح ماجر خليفة الإسباني لوكاس الكازار، التي فقدت الأمل بعد أن تذيلت المجموعة بنقطة واحدة. وفي المجموعة ذاتها، تلعب زامبيا مع الكاميرون. وفي الخامسة، تحل مصر التي حجزت بطاقتها للمرة الأولى منذ عام 1990، ضيفة على غانا، فيما تلعب الكونغو مع أوغندا.

