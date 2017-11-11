ألونسو نجم صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد

ألونسو سبق وكان لاعبا في صفوف ريال مدريد، إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط، ولذلك فلن يرفض الانضمام إلى أتلتيكو

تحدّثت تقارير صحفية عن نية نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الحصول على خدمات لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل التخلي عن البلجيكي يانيك كاراسكو. ويبدو أنّ الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس، يرغب في الحصول على خدمات ماركوس ألونسو، خاصة بعد اعتماده في عدد من المباريات على ثلاثي دفاعي وهو ما يناسب الظهير الإسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



ماركوس ألونسو



وأوضحت الصحيفة أن ألونسو سبق وكان لاعبا في صفوف ريال مدريد، إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط، ولذلك فلن يرفض الانضمام إلى أتلتيكو. وأكدت الصحيفة أن تشيلسي قد يتعاقد مع داني روز، لاعب توتنهام الإنجليزي، لتعويض رحيل ألونسو إلى الروخيبلانكوس.

وانضم ألونسو إلى صفوف تشيلسي قادما من فيورنتينا الإيطالي، وتألق مع البلوز خلال الموسم الماضي، وساهم في فوز البلوز بالدوري الانجليزي تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي.