الصحف الاسبانية تلوم إدارة ريال مدريد: موراتا مع تشيلسي يواصل التفوق على BBC

صحيفة "سبورت" الإسبانية:

ريال مدريد تأثر سلبًا بصورة كبيرة للغاية بعد رحيل موراتا إلى تشيلسي حيث انخفض معدل الملكي التهديفي بصورة ملحوظة للغاية، إذ سجل ألفارو 7 أهداف مقابل 4 أهداف للثلاثي BBC

سلّطت تقارير صحفيّة صادرة في اسبانيا الضور على تألق اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، نجم تشيلسي الإنجليزي، ومواصلته التفوق تهديفيًا على الثلاثي الهجومي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل، خلال الموسم الجاري.



ألفارو موراتا

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنّ ريال مدريد تأثر سلبًا بصورة كبيرة للغاية بعد رحيل موراتا إلى تشيلسي حيث انخفض معدل الملكي التهديفي بصورة ملحوظة للغاية، إذ سجل ألفارو 7 أهداف مقابل 4 أهداف للثلاثي BBC.

وأوضحت الصحيفة أنّ "موراتا سجل 7 أهداف آخرها أمام مانشستر يونايتد، كما صنع 3 أخرين خلال 10 مباريات خاضها مع البلوز في البريمييرليج، بينما لم يحرز ثلاثي مدريد سوى 4 أهداف في الليجا بواقع هدفين لجاريث بيل وهدف لكل من رونالدو وبنزيمة، إلى جانب أن BBC صنع 5 أهداف".

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أنّ تفوق موراتا لم يحدث فقط خلال الموسم الجاري، ولكن في الموسم الماضي أيضًا حينما كان لاعبًا في ريال مدريد، إذ أحرز 20 هدفًا في 43 مباراة (1872 دقيقة) وصنع 9 أخرى بمعدل هدف كل 93 دقيقة وهو أفضل معدل بين الثلاثي الهجومي للملكي.

وأوضحت أنّ بيل سجّل 9 أهداف في 27 لقاء (1937 دقيقة) بمعدل هدف كل 215 دقيقة، وسجل رونالدو 42 هدفًا في (4126 دقيقة) بمعدل هدف كل 98 دقيقة، وأخيرًا أحرز بنزيمة 19 هدفًا في (3229) دقيقة بمعدل هدف كل 170 دقيقة.