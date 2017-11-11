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الصحف الاسبانية تلوم إدارة ريال مدريد: موراتا مع تشيلسي يواصل التفوق على BBC

صحيفة "سبورت" الإسبانية:

ريال مدريد تأثر سلبًا بصورة كبيرة للغاية بعد رحيل موراتا إلى تشيلسي حيث انخفض معدل الملكي التهديفي بصورة ملحوظة للغاية، إذ سجل ألفارو 7 أهداف مقابل 4 أهداف للثلاثي BBC

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سلّطت تقارير صحفيّة صادرة في اسبانيا الضور على تألق اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، نجم تشيلسي الإنجليزي، ومواصلته التفوق تهديفيًا على الثلاثي الهجومي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل، خلال الموسم الجاري.


ألفارو موراتا

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنّ ريال مدريد تأثر سلبًا بصورة كبيرة للغاية بعد رحيل موراتا إلى تشيلسي حيث انخفض معدل الملكي التهديفي بصورة ملحوظة للغاية، إذ سجل ألفارو 7 أهداف مقابل 4 أهداف للثلاثي BBC.

وأوضحت الصحيفة أنّ "موراتا سجل 7 أهداف آخرها أمام مانشستر يونايتد، كما صنع 3 أخرين خلال 10 مباريات خاضها مع البلوز في البريمييرليج، بينما لم يحرز ثلاثي مدريد سوى 4 أهداف في الليجا بواقع هدفين لجاريث بيل وهدف لكل من رونالدو وبنزيمة، إلى جانب أن BBC صنع 5 أهداف".

وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أنّ تفوق موراتا لم يحدث فقط خلال الموسم الجاري، ولكن في الموسم الماضي أيضًا حينما كان لاعبًا في ريال مدريد، إذ أحرز 20 هدفًا في 43 مباراة (1872 دقيقة) وصنع 9 أخرى بمعدل هدف كل 93 دقيقة وهو أفضل معدل بين الثلاثي الهجومي للملكي.

وأوضحت أنّ بيل سجّل 9 أهداف في 27 لقاء (1937 دقيقة) بمعدل هدف كل 215 دقيقة، وسجل رونالدو 42 هدفًا في (4126 دقيقة) بمعدل هدف كل 98 دقيقة، وأخيرًا أحرز بنزيمة 19 هدفًا في (3229) دقيقة بمعدل هدف كل 170 دقيقة. 

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
10
1
0
38
7
31
31
2
مانشستر يونايتد
11
7
2
2
23
5
18
23
3
توتنهام
11
7
2
2
20
7
13
23
4
تشيلسي
11
7
1
3
19
10
9
22
5
ليفربول
11
5
4
2
21
17
4
19
6
ارسنال
11
6
1
4
20
16
4
19
7
بيرنلي
11
5
4
2
10
9
1
19
8
برايتون
11
4
3
4
11
11
0
15
9
واتفورد
11
4
3
4
17
21
-4
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
4
3
4
8
13
-5
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
4
2
5
10
10
0
14
12
ليستر سيتي
11
3
4
4
16
16
0
13
13
ساوثهامتون
11
3
4
4
9
11
-2
13
14
ستوك سيتي
11
3
3
5
13
22
-9
12
15
إيفرتون
11
3
2
6
10
22
-12
11
16
ويست بروميتش
11
2
4
5
9
14
-5
10
17
بورنموث
11
3
1
7
7
14
-7
10
18
وست هام يونايتد
11
2
3
6
11
23
-12
9
19
سوانزي سيتي
11
2
2
7
7
13
-6
8
20
كريستال بالاس
11
1
1
9
4
22
-18
4
تشيلسي
Chelsea
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
38 - 7
31
2
مانشستر يونايتد
11
23 - 5
23
3
توتنهام
11
20 - 7
23
4
تشيلسي
11
19 - 10
22
5
ليفربول
11
21 - 17
19
6
ارسنال
11
20 - 16
19
7
بيرنلي
11
10 - 9
19
8
برايتون
11
11 - 11
15
9
واتفورد
11
17 - 21
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
8 - 13
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
10 - 10
14
12
ليستر سيتي
11
16 - 16
13
13
ساوثهامتون
11
9 - 11
13
14
ستوك سيتي
11
13 - 22
12
15
إيفرتون
11
10 - 22
11
16
ويست بروميتش
11
9 - 14
10
17
بورنموث
11
7 - 14
10
18
وست هام يونايتد
11
11 - 23
9
19
سوانزي سيتي
11
7 - 13
8
20
كريستال بالاس
11
4 - 22
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
Tottenham Hotspur
12:30
AFC Bournemouth
[-]
Huddersfield Town
15:00
بيرنلي
[-]
Swansea City
15:00
كريستال بالاس
[-]
إيفرتون
15:00
Leicester City
[-]
مانشستر سيتي
15:00
ليفربول
[-]
ساوثهامتون
15:00
West Bromwich Albion
[-]
تشيلسي
15:00
كريستال بالاس
[-]
ستوك سيتي
15:00
مانشستر يونايتد
[-]
Brighton & Hove Albion
15:00
Newcastle United
[-]
واتفورد
15:00
Swansea City
[-]
AFC Bournemouth
15:00
Tottenham Hotspur
[-]
West Bromwich Albion
15:00
واتفورد
[-]
West Ham United
16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Newcastle United
17:30
ليفربول
[-]
تشيلسي
17:30
Brighton & Hove Albion
[-]
ستوك سيتي
20:00
West Ham United
[-]
Leicester City
20:00
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