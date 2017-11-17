نيمار غير سعيد في سان جيرمان وريال مدريد قد يدفع 450 مليون يورو لضمّه!

يُذكر أن أثرياء فرنسا قد انتدبوا نيمار الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني قد يكون مضطراً لدفع 450 مليون يورو للتوقيع مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي! ويرتبط النجم البرازيلي بالانضمام إلى صفوف النادي الملكي الصيف المقبل، حيث يرغب الرئيس فلورنتينو بيريز في استقدام صاحب الـ 25 عاماً لتعويض كريستيانو رونالدو.



نيمار

ولا يعيش صاروخ ماديرا أفضل مواسمه حيث سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري الإسباني في 11 جولة حتى الآن!. وأشارت بعض التقارير إلى أن نيمار غير سعيد في الباريسي ونادم على الرحيل عن الليجا الإسبانية.

يُذكر أن أثرياء فرنسا قد انتدبوا نيمار الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.