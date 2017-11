أجويرو يقود الأرجنتين لهزم روسيا في عقر دارها

يذكر أن ليونيل ميسي خاض جميع دقائق المباراة بدون أن يتم استبداله رغم معاناته من الإرهاق في برشلونة

عاد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من ملعب كومبلكس لوجنيكي بانتصار صعب ومعقد على حساب مضيفه منتخب روسيا بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

الأرجنتين قدمت أداءً دون المتوسط خلال اللقاء لكن هذا لم يمنع في أن يكون رجال خورخي سامباولي الأكثر محاولة وتهديداً على المرمى، حيث أهدر سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا بعض الفرص السانحة للتسجيل.وتدين الأرجنتين بالفضل في تحقيق الانتصار إلى أجويرو الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 86 على دفعتين، حيث تصدى حارس المرمى في البداية لتسديدته ثم تابع الأرجنتيني الكرة برأسه داخل الشباك.

وجرب بذلك منتخب الأرجنتين الأجواء في روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018، علماً أنه سيواجه منتخب نيجيريا في الأيام المقبلة ودياً.يذكر أن ليونيل ميسي خاض جميع دقائق المباراة بدون أن يتم استبداله رغم معاناته من الإرهاق في برشلونة.

