رسمياً: منتخب تونس يتأهل لمونديال روسيا عبر بوابة ليبيا

يذكر أن منتخب تونس سبق له المشاركة فى كأس العالم أعوام 1978،و1998،2002،2006.

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تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه ليبيا فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولي بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز تونس بهدف دون رد، وكان نسور قرطاج بنقطة واحدة لضمان تأهله لنهائيات المونديال.بهذه النتيجة رفع تونس رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الأول، وتجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط فى المركز الرابع والأخير بالمجموعة الأولي.يذكر أن منتخب تونس سبق له المشاركة فى كأس العالم أعوام 1978،و1998،2002،2006.

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