رسمياً: منتخب المغرب يعود لكأس العالم بعد غياب 20 عاما

تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد الفوز الكبير و المستحق علي كوت ديفوار فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولي بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

سجل ثنائية أسود أطلس كل من نبيل درار و المهدي بن عطية فى الدقيقتين 25 و 30.كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.بهذه النتيجة رفع المغرب رصيده الي 12 نقطة فى المركز الأول،بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 8 نقاط فى المركز الثاني.يذكر أن منتخب المغرب تأهل لنهائيات كأس العالم 4 مرات من قبل أعوام 1970 و 1986 و 1994 و 1998.

