مكابي عين ماهل يقهر مكابي عرب النجيدات بثلاثة أهداف مقابل هدف

قامت الادارة المهلاوية بدعوة جميع أعضاء الفريق الى وجبة عشاء في مطعم السلطان بإدارة مشجعي الفريق عمر ومسعود أبو ليل

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حقق فريق مكابي جمال عين ماهل انتصاره الثاني على التوالي، وجاء على حساب مضيفه فريق مكابي أحمد عرب النجيدات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وأجريت المباراة على ملعب البعينة النجيدات بحضور 500 متفرج. وبدأ الفريق المهلاوي اللقاء بالقدم اليمنى، فسجل اللاعب الواعد مجد أبو ليل هدف السبق بعد ربع ساعة. واستمر الشوط الأول بين كر وفر، لكن دون احراز المزيد من الأهداف.

وفي استراحة ما بين الشوطين وقع خلاف بن المدرب مئير أراما وأحد اداريي فريق عرب النجيدات، فأعلن أراما عن تقديم استقالته وترك أرض الملعب فورا، حيث تولى اللاعب محمد زكي نجيدات تقديم التعليمات لزملائه. وأثمر ذلك عن ادراك هدف التعادل في الدقيقة الخمسين، حيث رفع عنان سعايدة كرة متقنة الى رأس محمد زعبي (صطيف)، فأسكنها في الشباك. وبعد مرور ساعة كاملة من اللعب أعاد مجد أبو ليل التقدم للمهلاويين بعد تمريرة من زميله خالد أبو ليل. وحاول لاعبو عرب النجيدات ادراك هدف التعادل، لكن دفاع عين ماهل بقبادة بلال أبو ليل ونديم سعايدة. وبالمقابل عزز اللاعب فارس حبيب الله فوز المهلاويين بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة بعد التسعين، ليقترب الفريق من شاطئ الأمان. وقامت الادارة المهلاوية بدعوة جميع أعضاء الفريق الى وجبة عشاء في مطعم السلطان بإدارة مشجعي الفريق عمر ومسعود أبو ليل.