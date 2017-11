اسبانيا تكتسح كوستاريكا بخماسية وديا قبل مواجهة روسيا

تلعب اسبانيا مباراة ودية اخرى الثلاثاء القادم امام روسيا التي تستضيف المونديال

حقق منتخب اسبانيا فوزا كبيرا على نظيره كوستاريكا بخمسة اهداف دون مقابل في مباراة ودية اقيمت على ملعب لا روزاليدا في مدينة مالقا.وسجل خماسية المباراة المقامة استعدادا لنهائيا كاس العالم 2018 في روسيا كل من ثنائي برشلونة جوردي البا واندريس انييستا، ومهاجم تشيلسي الفارو موراتا، ونجم مانشستر سيتي ديفيد سيلفا.





وافتتح البا التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل ان يضيف موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 23، وسجل سيلفا هدفين في الدقيقتين 51 و53، واختتم انييستا النتيجة بهدف في الدقيقة 73.وتلعب اسبانيا مباراة ودية اخرى الثلاثاء القادم امام روسيا التي تستضيف المونديال.

