هجرة جماعية في كابول: الحارس رباح رباح يعلن عن رحيله بعد ان سبقه ريان وعليصات

هجرة اللاعبين للفريق الكابولي جاءت بعد خسارتين متتاليتين وبعد ابتعاد الفريق الكابولي عن المنافسة على بطاقة الصعود للدرجة الاولى

بعد المدرب مروان ريان والكابتن امير عليصات قرر حارس مرمى ابناء بلدي كابول رباح رباح ترك الفريق ايضاً بالاتفاق مع ادارة الفريق.







وفي حديث مع رباح رباح قال:" بعد فترة 4 أشهر بفريق بلدي كابول لعدة أسباب مع اتفاق مع الادارة كان قراري عدم استمراري بالفريق أتمنى النجاح الباهر للفريق وان يوصلو للهدف المنشود" .هجرة اللاعبين للفريق الكابولي جاءت بعد خسارتين متتاليتين وبعد ابتعاد الفريق الكابولي عن المنافسة على بطاقة الصعود للدرجة الاولى .