تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار

أول ظهور لابن كريم بنزيما واسمه إبراهيم..شاهدوا صورته

لدى بنزيما أيضا طفلة اسمها ميليا عمرها 3 سنوات، من علاقة قديمة مع ممرضة اسمها كولي دي لوني

متعلق:
إصابات جاريث بيل المتكررة تنهي مشواره مع
هاري كين يخبر ادارة توتنهام برغبته في
زيدان يتلقى الضربة القاضية بإصابة إيسكو

 نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة لابنه الصغير إبراهيم، في أول ظهور إعلامي له منذ ولادته بتاريخ مايو عام 2017.

للمرة الأول يقوم بنزيما بالكشف بشكل رسمي عن ابنه إبراهيم، وظهر في الصورة التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يجلس داخل الطائرة الخاصة وبجواره الطفل.

يذكر أنّ إبراهيم هو نتاج الزواج السري لكريم بنزيما وعارضة الأزياء كورا جوثر، وهذا الارتباط تم في ديسمبر عام 2016.

وسبق أن رصدت كاميرات "الباباراتزي" بنزيما وهو خارج من المستشفى برفقة كورا جوثر بعد ولادتها لإبراهيم، ليكون بداية الكشف "غير الرسمي" عن الطفل الجديد في حياة نجم ريال مدريد. ولدى بنزيما أيضا طفلة اسمها ميليا عمرها 3 سنوات، من علاقة قديمة مع ممرضة اسمها كولي دي لوني.

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera Division

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
11
10
1
0
30
4
26
31
2
فالنسيا
11
8
3
0
30
11
19
27
3
ريال مدريد
11
7
2
2
22
9
13
23
4
أتلتيكو مدريد
11
6
5
0
16
6
10
23
5
فياريال
11
6
2
3
18
11
7
20
6
إشبيلية
11
6
1
4
12
11
1
19
7
ريال سوسيداد
11
5
2
4
24
21
3
17
8
ريال بيتيس
11
5
2
4
21
20
1
17
9
ليجانيس
11
5
2
4
9
8
1
17
10
جيرونا
11
4
3
4
13
16
-3
15
11
سيلتا فيجو
11
4
2
5
22
17
5
14
12
خيتافي
11
3
4
4
15
13
2
13
13
إسبانيول
11
3
4
4
9
13
-4
13
14
ليفانتي
11
2
6
3
12
15
-3
12
15
أتلتيك بيلباو
11
3
2
6
11
15
-4
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
3
2
6
13
20
-7
11
17
إيبار
11
2
2
7
6
25
-19
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
2
0
9
5
16
-11
6
19
لاس بالماس
11
2
0
9
8
28
-20
6
20
مالاجا
11
1
1
9
6
23
-17
4
ريال مدريد
Real Madrid

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
11
30 - 4
31
2
فالنسيا
11
30 - 11
27
3
ريال مدريد
11
22 - 9
23
4
أتلتيكو مدريد
11
16 - 6
23
5
فياريال
11
18 - 11
20
6
إشبيلية
11
12 - 11
19
7
ريال سوسيداد
11
24 - 21
17
8
ريال بيتيس
11
21 - 20
17
9
ليجانيس
11
9 - 8
17
10
جيرونا
11
13 - 16
15
11
سيلتا فيجو
11
22 - 17
14
12
خيتافي
11
15 - 13
13
13
إسبانيول
11
9 - 13
13
14
ليفانتي
11
12 - 15
12
15
أتلتيك بيلباو
11
11 - 15
11
16
ديبورتيفو لاكورونا
11
13 - 20
11
17
إيبار
11
6 - 25
8
18
ديبورتيفو ألافيس
11
5 - 16
6
19
لاس بالماس
11
8 - 28
6
20
مالاجا
11
6 - 23
4
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (12) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera Division

الفريق الثاني
الفريق الاول
جيرونا
[-]
ريال سوسيداد
17.11.2017 22:00
خيتافي
[-]
ديبورتيفو الافيس
18.11.2017 14:00
يجانيس
[-]
برشلونة
18.11.2017 17:15
إشبيلية
[-]
سيلتا فيغو
18.11.2017 19:30
اتلتكو مدريد
[-]
ريال مدريد
18.11.2017 21:45
مالجا
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
19.11.2017 13:00
إسبانيول
[-]
فالنسيا
19.11.2017 17:15
لاس بالماس
[-]
ليفانتي
19.11.2017 19:30
اتلتكو بلباو
[-]
فياريال
19.11.2017 21:45
إيبار
[-]
ريال بيتيس
20.11.2017 22:00
مباريات الدوري
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات الدوري النمساوي الممتاز مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز