أول ظهور لابن كريم بنزيما واسمه إبراهيم..شاهدوا صورته

لدى بنزيما أيضا طفلة اسمها ميليا عمرها 3 سنوات، من علاقة قديمة مع ممرضة اسمها كولي دي لوني

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة لابنه الصغير إبراهيم، في أول ظهور إعلامي له منذ ولادته بتاريخ مايو عام 2017.

للمرة الأول يقوم بنزيما بالكشف بشكل رسمي عن ابنه إبراهيم، وظهر في الصورة التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يجلس داخل الطائرة الخاصة وبجواره الطفل.

يذكر أنّ إبراهيم هو نتاج الزواج السري لكريم بنزيما وعارضة الأزياء كورا جوثر، وهذا الارتباط تم في ديسمبر عام 2016.

وسبق أن رصدت كاميرات "الباباراتزي" بنزيما وهو خارج من المستشفى برفقة كورا جوثر بعد ولادتها لإبراهيم، ليكون بداية الكشف "غير الرسمي" عن الطفل الجديد في حياة نجم ريال مدريد. ولدى بنزيما أيضا طفلة اسمها ميليا عمرها 3 سنوات، من علاقة قديمة مع ممرضة اسمها كولي دي لوني.