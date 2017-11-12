زيدان يتلقى الضربة القاضية بإصابة إيسكو في مباراة المنتخب الاسباني

تعرض إيسكو لتدخل خشن من لاعب كوستاريكا، لكنه حاول إكمال المباراة قبل أن يتغلب عليه الألم ويطلب التبديل من المدرب لوبيتيجي

تحدث مدرب منتخب اسبانيا جولين لوبيتيجي عن اصابة لاعب الوسط ونجم ريال مدريد ايسكو خلال مواجهة كوستاريكا الودية والتي انتهت بفوز "لاروخا" بخماسية نظيفة.

وتعرض إيسكو لتدخل خشن من لاعب كوستاريكا، لكنه حاول إكمال المباراة قبل أن يتغلب عليه الألم ويطلب التبديل من المدرب لوبيتيجي. وقال المدرب بعد المباراة: "لقد خرج ايسكو يعاني من الاصابة، لم تكن خطيرة وسيجري فحوصات طبية الاحد وبعد ذلك نعرف اذا سيشارك امام روسيا ام لا". واضاف: "ايسكو من افضل اللاعبين ومكانه اساسي في المنتخب، لا يوجد تمييز بل اللاعب يمتلك جودة عالية.

وعانى ريال مدريد من مشاكل الإصابات منذ بداية الموسم كان آخرها تعرض النجم الويلزي جاريث بيل لنكسة جديدة ستؤجل موعد عودته إلى الملاعب.