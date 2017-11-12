مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع أسينسيو

الشياطين الحمر عرضوا 200 مليون يورو على اللوس بلانكوس للظفر بخدمات الشاب الإسباني المميز للغاية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضاً مغرياً للتوقيع مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني.وذكرت صحيفة الدون بالون أن الشياطين الحمر عرضوا 200 مليون يورو على اللوس بلانكوس للظفر بخدمات الشاب الإسباني المميز للغاية.

ويمتد العقد المقدم من جانب اليونايتد لخمس سنوات، على أن يتقاضى ابن الـ 21 ربيعاً 24 مليون باوند في السنة.ويحرص جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ملعب أولد ترافورد على تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.