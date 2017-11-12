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مانشستر يونايتد يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع أسينسيو

الشياطين الحمر عرضوا 200 مليون يورو على اللوس بلانكوس للظفر بخدمات الشاب الإسباني المميز للغاية

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 كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضاً مغرياً للتوقيع مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني.وذكرت صحيفة الدون بالون أن الشياطين الحمر عرضوا 200 مليون يورو على اللوس بلانكوس للظفر بخدمات الشاب الإسباني المميز للغاية.

ويمتد العقد المقدم من جانب اليونايتد لخمس سنوات، على أن يتقاضى ابن الـ 21 ربيعاً 24 مليون باوند في السنة.ويحرص جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ملعب أولد ترافورد على تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
10
1
0
38
7
31
31
2
مانشستر يونايتد
11
7
2
2
23
5
18
23
3
توتنهام
11
7
2
2
20
7
13
23
4
تشيلسي
11
7
1
3
19
10
9
22
5
ليفربول
11
5
4
2
21
17
4
19
6
ارسنال
11
6
1
4
20
16
4
19
7
بيرنلي
11
5
4
2
10
9
1
19
8
برايتون
11
4
3
4
11
11
0
15
9
واتفورد
11
4
3
4
17
21
-4
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
4
3
4
8
13
-5
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
4
2
5
10
10
0
14
12
ليستر سيتي
11
3
4
4
16
16
0
13
13
ساوثهامتون
11
3
4
4
9
11
-2
13
14
ستوك سيتي
11
3
3
5
13
22
-9
12
15
إيفرتون
11
3
2
6
10
22
-12
11
16
ويست بروميتش
11
2
4
5
9
14
-5
10
17
بورنموث
11
3
1
7
7
14
-7
10
18
وست هام يونايتد
11
2
3
6
11
23
-12
9
19
سوانزي سيتي
11
2
2
7
7
13
-6
8
20
كريستال بالاس
11
1
1
9
4
22
-18
4
مانشستر يونايتد
Manchester United

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
11
38 - 7
31
2
مانشستر يونايتد
11
23 - 5
23
3
توتنهام
11
20 - 7
23
4
تشيلسي
11
19 - 10
22
5
ليفربول
11
21 - 17
19
6
ارسنال
11
20 - 16
19
7
بيرنلي
11
10 - 9
19
8
برايتون
11
11 - 11
15
9
واتفورد
11
17 - 21
15
10
هيديرسفيلد تاون
11
8 - 13
15
11
نيوكاسل يونايتد
11
10 - 10
14
12
ليستر سيتي
11
16 - 16
13
13
ساوثهامتون
11
9 - 11
13
14
ستوك سيتي
11
13 - 22
12
15
إيفرتون
11
10 - 22
11
16
ويست بروميتش
11
9 - 14
10
17
بورنموث
11
7 - 14
10
18
وست هام يونايتد
11
11 - 23
9
19
سوانزي سيتي
11
7 - 13
8
20
كريستال بالاس
11
4 - 22
4
ترتيب الدوري الكامل

الالعاب الاسبوع الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
Tottenham Hotspur
14:30 18.11.2017
ساوثهامتون
[-]
إيفرتون
15:30 26.11.2017
بيرنلي
[-]
ارسنال
16:00 26.11.2017
AFC Bournemouth
[-]
Huddersfield Town
17:00 18.11.2017
بيرنلي
[-]
Swansea City
17:00 18.11.2017
كريستال بالاس
[-]
إيفرتون
17:00 18.11.2017
Leicester City
[-]
مانشستر سيتي
17:00 18.11.2017
ليفربول
[-]
ساوثهامتون
17:00 18.11.2017
West Bromwich Albion
[-]
تشيلسي
17:00 18.11.2017
كريستال بالاس
[-]
ستوك سيتي
17:00 25.11.2017
مانشستر يونايتد
[-]
Brighton & Hove Albion
17:00 25.11.2017
Newcastle United
[-]
واتفورد
17:00 25.11.2017
Swansea City
[-]
AFC Bournemouth
17:00 25.11.2017
Tottenham Hotspur
[-]
West Bromwich Albion
17:00 25.11.2017
واتفورد
[-]
West Ham United
18:00 19.11.2017
Huddersfield Town
[-]
مانشستر سيتي
18:00 26.11.2017
مانشستر يونايتد
[-]
Newcastle United
19:30 18.11.2017
ليفربول
[-]
تشيلسي
19:30 25.11.2017
Brighton & Hove Albion
[-]
ستوك سيتي
22:00 20.11.2017
West Ham United
[-]
Leicester City
22:00 24.11.2017
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